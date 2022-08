Taïwan compare la Chine à la Corée du Nord — RT World News

Les essais de missiles de Pékin sont “arbitraires” et “menaçants”, selon Taipei

Taïwan a accusé jeudi la Chine de “A l’exemple de la Corée du Nord” en tirant des missiles balistiques à proximité du territoire d’autres pays. Plus tôt, le Japon a déclaré qu’un certain nombre de missiles chinois se sont abattus dans sa zone économique exclusive.

Pékin a annoncé jeudi après-midi qu’il avait tiré plusieurs armes à longue portée dans la partie orientale du détroit de Taiwan, les médias chinois rapportant que des missiles hypersoniques Dongfeng DF-17 pourraient avoir été utilisés dans l’exercice. Taïwan a déclaré que les projectiles, 11 au total, ont atterri au nord-est et au sud-est de l’île, tandis que le Japon a affirmé que cinq de ces missiles ont atterri dans sa zone économique exclusive, qui chevauche la zone maritime chinoise près de Taïwan.

Les lancements de missiles chinois menacés “La sécurité nationale de Taiwan, augmentant les tensions régionales et affectant les conditions internationales normales, le transport et le commerce”, lire une déclaration du ministère des Affaires étrangères à Taipei.

Taïwan “condamne fermement le gouvernement chinois à suivre l’exemple de la Corée du Nord dans les essais arbitraires de tirs de missiles dans les eaux proches d’autres pays”, la déclaration s’est poursuivie, se terminant par un appel au “communauté internationale” condamner les actions de la Chine.















La Chine a organisé plusieurs exercices militaires dans les jours qui ont précédé et suivi la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, mardi. La Chine revendique la souveraineté sur l’île autonome, et bien que les États-Unis reconnaissent officiellement cette revendication, Pékin considère la visite d’un politicien américain de si haut rang comme une approbation quasi officielle de l’indépendance de Taïwan.

Avant la visite de Pelosi, qui n’a été confirmée que quelques heures avant son atterrissage, le président chinois Xi Jinping a averti son homologue américain, Joe Biden, de ne pas “jouer avec le feu.” Après le voyage, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a qualifié la visite de Pelosi de “une farce complète” et a déclaré que “Ceux qui offensent la Chine seront punis.”

La comparaison de Taipei entre la Chine et la Corée du Nord intervient au milieu d’une période d’activité militaire accrue du gouvernement de Kim Jong-un. L’armée sud-coréenne a affirmé le mois dernier avoir détecté “trajectoires” compatible avec les bombardements d’artillerie, et a déclaré en juin que le nord avait tiré des projectiles à partir de plusieurs lance-roquettes et testé huit missiles balistiques à courte portée vers l’est.

La Corée du Nord a tiré six projectiles – quatre roquettes et deux missiles balistiques – sur le territoire japonais depuis la fin des années 1990. Les deux missiles sont passés au-dessus de l’île japonaise la plus septentrionale d’Hokkaido en juillet et septembre 2017, incitant les autorités à envoyer des messages d’alerte aux citoyens.

Le Nord est également prêt à effectuer son septième essai nucléaire “à tout moment,” Sung Kim, le représentant spécial des États-Unis en Corée du Nord, a déclaré en juin, après une accalmie dans les tests depuis une détonation souterraine en 2017.