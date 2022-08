Taïwan : Combien de perturbations les exercices militaires causent-ils dans l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde ? | Nouvelles du monde

Les navires voyageant dans l’une des régions maritimes les plus fréquentées au monde ont été contraints d’éviter des zones totalisant près de 10 000 milles carrés, alors que la Chine mène des exercices militaires autour de Taïwan.

Les autorités taïwanaises ont demandé aux navires d’éviter six zones où se déroulent des exercices militaires chinois, dont certains se trouvent dans ou à proximité du détroit de Taiwan, généralement bondé, jusqu’à la fin des opérations dimanche.

Les exercices militaires sont l’une des nombreuses actions de représailles par Chine en réponse à Visite de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taïwan.

Mais les analystes maritimes disent que même si certains navires ont été réacheminés, l’impact sur la chaîne d’approvisionnement mondiale devrait être minime.

Les données d’expédition de Marine Traffic montrent que les navires se déplacent dans la région comme d’habitude dans les heures précédant le perceuses. Mais dès que les exercices commencent, les navires commencent à éviter le Région.

Cette région est d’une importance capitale pour l’industrie mondiale du transport maritime. Son artère principale est le détroit de Taïwan, situé entre la Chine continentale et l’île de Taïwan.

“Tous les types de navires traversent le détroit de Taïwan car c’est la route vers et depuis la Chine et la Corée pour tous les navires naviguant depuis et vers l’Ouest”, a déclaré Niels Rasmussen, analyste en chef de la navigation à l’association maritime internationale BIMCO.

La plupart des navires traversant le corridor transportent des matières premières vers des usines en Asie de l’Est ou transportent des produits finis de la région vers le reste du monde.

Trois des zones d’entraînement militaire se trouvent dans ou à proximité du détroit de Taiwan. Il n’est pas rare que les compagnies maritimes tiennent compte d’exercices militaires actifs dans leur planification d’itinéraire, mais il est inhabituel que des exercices aient lieu dans des zones de navigation commerciale.

“Ce qui est différent avec ces exercices, c’est qu’ils se déroulent dans une zone aussi concentrée et très utilisée. En règle générale, vous n’effectueriez pas d’exercices au milieu d’une voie de navigation très fréquentée”, a déclaré Emily Stausbøll, analyste des transports à la société de services maritimes Xeneta. .

L’une des zones d’exclusion s’étend sur 800 miles carrés dans le détroit de Taiwan entre la côte nord-ouest de l’île et l’île de Pingtan, qui se trouve juste au large de la Chine continentale.

A 10h00 UTC (temps universel) le 29 juillet, environ 17 navires sont visibles dans la zone. La plupart d’entre eux sont des navires transporteurs ou des pétroliers qui empruntent la route commerciale très fréquentée.

Mais déplacez le bouton blanc sur l’image ci-dessus et vous pouvez voir qu’au même moment le 4 août, huit heures après le début des exercices militaires, la zone est vide.

“Les navires devront emprunter des itinéraires alternatifs et plus longs pour se rendre dans les ports taïwanais et certains navires ont apparemment déjà décidé de naviguer à l’est de Taïwan au lieu de traverser le détroit”, a déclaré M. Rasmussen.

Une autre zone d’exclusion est située à seulement 15 miles nautiques de l’entrée de l’un des principaux ports de Taiwan, Kaohsiung.

Le 30 juillet, au moins 30 navires se trouvaient dans la région. Le port est visible à proximité, où de nombreux navires semblent être rassemblés.

Mais au même moment, le 5 août, le nombre de navires est beaucoup moins important et un seul navire semble être sur le périmètre.

Cependant, Lloyd’s List Intelligence rapporte qu’il n’y a pas eu de réduction des escales dans les ports et qu’il n’y a pas eu d’autres rapports de perturbations dans les ports de Taïwan.

L’impact se fait largement sentir à travers les détours autour de la côte est de Taiwan, qui, selon les analystes, sont gênants mais gérables.

“Les retards ne sont évidemment jamais bons et surtout pas pour une chaîne d’approvisionnement qui est criblée de retards depuis longtemps”, a déclaré M. Rasmussen.

“Cela dit, si l’exercice se termine dimanche sans incident, ce ne sera qu’une petite partie de la flotte mondiale qui aura été retardée d’une quantité relativement faible.

“De petites augmentations de vitesse dans le programme de navigation des navires devraient pouvoir rattraper ces retards au cours des deux prochains mois.”

