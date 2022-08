Taïwan cherche à libérer les citoyens attirés au Cambodge par des escrocs

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Taïwan cherche à libérer plus de 300 de ses citoyens qui ont été attirés au Cambodge par des groupes criminels promettant des salaires élevés pour des emplois technologiques, mais ont ensuite été forcés de travailler dans des centres d’appels pour escroquer les Chinois du continent afin qu’ils effectuent des paiements pour des frais gouvernementaux inexistants ou des opportunités d’investissement.

Le gouvernement taïwanais a déclaré vendredi que 333 de ses citoyens étaient bloqués au Cambodge, sur la base de rapports de familles demandant de l’aide.

Les médias locaux ont fait de nombreux reportages sur le sort des personnes piégées par les réseaux soupçonnés d’avoir des liens avec le crime organisé. La police du principal aéroport international de Taoyuan à Taïwan patrouille avec des pancartes avertissant des dangers des fausses offres de salaires élevés en Asie du Sud-Est.

Les autorités taïwanaises ont également contacté des agences de voyages pour découvrir les escroqueries, et plus d’une douzaine de personnes ont été arrêtées pour des programmes de recrutement visant à duper les jeunes dans des emplois annoncés comme des postes bien rémunérés dans l’ingénierie informatique et des domaines similaires.

C’est également devenu un problème politique, le Parti nationaliste minoritaire accusant le Parti progressiste démocrate au pouvoir d’inaction sur la question. Le Premier ministre Su Tseng-chang a appelé à une ouverture diplomatique et à une répression des groupes criminels locaux organisant les escroqueries.

Le secrétaire général adjoint nationaliste Lee Yen-hsiu a déclaré qu’une plus grande sensibilisation du public était nécessaire pour traiter les fausses offres d’emploi.

Sopheng Cheang, Associated Press