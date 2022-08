Taïwan cherche à libérer les citoyens attirés au Cambodge par des escrocs

PHNOM PENH, Cambodge – Taïwan cherche à libérer plus de 300 de ses citoyens qui ont été attirés au Cambodge par des groupes criminels promettant des salaires élevés pour des emplois technologiques, mais ont ensuite été forcés de travailler dans des centres d’appels pour arnaquer les Chinois du continent afin qu’ils effectuent des paiements pour des emplois inexistants. les frais gouvernementaux ou les opportunités d’investissement.

Les autorités taïwanaises ont également contacté des agences de voyages pour découvrir les escroqueries, et plus d’une douzaine de personnes ont été arrêtées pour des programmes de recrutement visant à duper les jeunes dans des emplois annoncés comme des postes bien rémunérés dans l’ingénierie informatique et des domaines similaires.