Taïwan brouille les jets et les systèmes de missiles après avoir détecté 11 avions chinois et des navires près de l’île

Taïwan a brouillé samedi des jets, des réponses navales et ses systèmes de missiles après avoir détecté 11 avions et navires chinois près de l’île.

Le ministère de la Défense de Taipei a annoncé que deux navires de la marine et neuf avions de l’Armée populaire de libération (APL) chinoise ont été retrouvés dans et autour du détroit de Taiwan, dont un qui a traversé la zone d’identification de la défense aérienne (ADIZ).

La Chine mène des jeux de guerre dans la région depuis des mois, bien que son dernier déploiement de forces militaires dans la région intervienne quelques jours seulement après que des officiers supérieurs de l’APL ont déclaré que l’armée était “en attente à plein temps” pour la guerre dans le détroit, a d’abord rapporté le South China Morning Post Samedi.

Le message inquiétant faisait suite aux ordres du président chinois Xi Jinping le mois dernier d'”améliorer pleinement l’entraînement et la préparation à la guerre”.

“Nous devons être pleinement préparés à répondre aux ingérences extérieures et aux incidents majeurs liés à l’indépendance de Taiwan par des moyens non pacifiques et d’autres mesures nécessaires, maintenir toujours un état de préparation élevé et être prêts à la guerre à tout moment”, a déclaré le chef du Le bureau de recherche de la Commission militaire centrale, le général de division Liu Yantong, a écrit dans un rapport remis au congrès du Parti communiste chinois.

Un autre haut responsable aurait déclaré que les forces chinoises seraient “résolues” à écraser toute tentative de Taipei de rechercher l’indépendance ou de toute ingérence étrangère.

Vendredi, les principaux dirigeants démocrates du G7 ont publié une déclaration conjointe mettant en garde la Chine contre la modification du “statu quo” régional.

“Nous restons gravement préoccupés par la situation dans et autour des mers de Chine orientale et méridionale. Nous nous opposons fermement à toute initiative qui accroît les tensions et sape la stabilité régionale”, ont-ils déclaré, faisant référence à la position des forces navales chinoises.

Taïwan s’identifie comme une nation souveraine avec des valeurs démocratiques, mais elle est officiellement reconnue par la Chine, les Nations Unies et les États-Unis dans le cadre de la politique d’une seule Chine.

Les hauts diplomates du G7 ont promis leur engagement envers la politique d’une seule Chine, mais ont appelé la Chine à “s’abstenir de menaces, de coercition, d’intimidation ou de recours à la force”.

“Nous nous opposons fermement à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la force ou la coercition”, ont-ils ajouté.