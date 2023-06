Taïwan brouille les jets alors que le parti de guerre chinois franchit la ligne médiane pour la deuxième fois en quelques jours

L’armée de l’air taïwanaise a dépêché des avions de combat dimanche après qu’un groupe de 10 avions chinois a franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan pour la deuxième fois en quelques jours.

Les responsables taïwanais disent avoir détecté 24 avions de chasse et bombardiers chinois dans les airs, mais seulement 10 ont franchi la ligne médiane. La ligne a longtemps servi de barrière aux forces tiawanaises et chinoises, mais Pékin est devenu de plus en plus belliqueux ces derniers mois et a franchi la ligne à plusieurs reprises.

La Chine a également déployé quatre navires de guerre pour des « patrouilles conjointes de préparation au combat » dans la région.

La traversée de dimanche intervient quelques jours seulement après que 37 avions de combat chinois sont entrés jeudi dans la zone de défense aérienne de Taïwan.

Les traversées médianes fréquentes surviennent au milieu d’une campagne d’agression chinoise plus large contre Taïwan, qui a vu les forces chinoises encercler l’île autonome pour simuler une invasion.

Les plus grandes opérations militaires chinoises dans la région sont intervenues en réponse à des réunions entre de hauts responsables américains et taïwanais. La présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan en août 2022, déclenchant la première vague d’exercices à tir réel autour de l’île.

Le président taïwanais Tsai Ing-wen s’est également rendu aux États-Unis plus tôt cette année et a rencontré le président Kevin McCarthy, déclenchant une nouvelle vague d’agression de Pékin.

La Chine continentale a longtemps revendiqué Taiwan comme son propre territoire. L’île s’est séparée de la Chine en 1949, lorsque les forces démocratiques y ont fui après avoir perdu une guerre civile au profit du Parti communiste chinois.

L’administration du président Biden a adopté une politique « d’ambiguïté stratégique » sur la question de savoir si les États-Unis interviendraient militairement si la Chine tentait d’envahir Taïwan. Biden lui-même a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis le feraient, mais le personnel de la Maison Blanche est revenu sur la déclaration à chaque fois.

La Chine soutient que les visites de législateurs américains à Taïwan enfreignent la politique d’une seule Chine, qui reconnaît Pékin comme le seul gouvernement chinois et empêche les États-Unis d’entretenir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’une guerre avec la Chine autour de Taïwan serait « dévastatrice » pour l’économie mondiale.

« Le monde entier a intérêt à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan. La sécurité des voies de navigation commerciales et des chaînes d’approvisionnement mondiales en dépend », a déclaré Austin. « Il en va de même pour la liberté de navigation dans le monde entier. Ne vous y trompez pas : un conflit dans le détroit de Taiwan serait dévastateur.

Reuters a contribué à ce rapport.