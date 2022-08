Taïwan brouille les avions de combat alors que la Chine déploie 36 avions de guerre sur l’île de Buzz

TAIWAN a dépêché des avions de chasse pour protéger son territoire après que la Chine a déployé plus de 30 avions de combat pour bourdonner l’île.

Une vidéo dramatique partagée par la télévision d’État chinoise montre des missiles en cours de lancement et des jets en plein vol dans le cadre d’opérations militaires conjointes dans les eaux entourant Taïwan.

Taïwan a brouillé des avions de combat en réponse aux exercices militaires chinois Crédit : Ministère de la Défense nationale

La Chine a envoyé quelque 36 avions de combat sur le territoire taïwanais au cours de la dernière journée Crédit : AP

Les médias d’État chinois ont partagé une carte de leurs exercices de guerre autour de l’île Crédit : CCTV

Pour sa part, le ministère de la Défense de Taïwan a partagé ses propres images d’exercices militaires, y compris la deuxième journée d’exercices d’artillerie à tir réel à Pingtung, la province la plus au sud de l’île.

Le ministère de la Défense a affirmé que 10 navires de guerre chinois et 36 avions militaires avaient été détectés autour de Taïwan mercredi.

En réponse, le ministère a déclaré qu’il surveillait la situation et déployait ses propres navires, avions et systèmes de missiles terrestres.

Plus tôt mercredi, des sources ont affirmé que des navires de la marine chinoise étaient actifs au large des côtes est et ouest de Taïwan, tandis que des avions de chasse volaient également près de la moitié du détroit taïwanais.

Partageant un clip de ses avions de combat prenant le relais avant les voyages au-dessus du détroit de Taiwan, le ministère de la Défense de Taiwan a déclaré: “Nous sommes prêts à assurer la sécurité de notre pays. Nous sommes en première ligne pour protéger notre pays de toute menace.

“Nous ne recherchons ni l’escalade ni l’instigation des conflits. Maintenir le statu quo est notre mission solennelle”, a-t-il poursuivi, sur des images d’exercices militaires.

“En tenant la ligne médiane, en sauvegardant nos mers et notre souveraineté, nous n’avons jamais cédé aux défis et ne le ferons jamais”, conclut la vidéo.

En réponse, la Chine a partagé ses propres images du Eastern Theatre Command des lancements de missiles et des décollages d’avions militaires et des ravitaillements en vol, ainsi que des navires de la marine lors de soi-disant exercices autour de Taïwan.

La vidéo – partagée par la chaîne de télévision publique CCTV – comprenait également une animation générée par ordinateur de missiles chinois atterrissant dans quatre zones distinctes des eaux entourant l’île.

Des navires de guerre américains sont déployés dans la région, rapporte l’USNI, ce qui fait craindre un conflit international plus large.

“Nous continuerons à soutenir nos alliés et partenaires”, a déclaré le sous-secrétaire américain à la Défense pour la politique, Colin Kahl. “Ainsi, même si la Chine essaie de mettre fin au statu quo, notre politique est de maintenir le statu quo avec un Indo-Pacifique libre et ouvert, ce que je pense que la plupart des pays de la région préféreraient.”

L’armée chinoise a annoncé mercredi qu’elle avait « accompli diverses tâches » autour de Taïwan, mais qu’elle continuerait à effectuer des patrouilles régulières.

Il a ajouté: “Les forces de théâtre garderont un œil sur l’évolution de la situation dans le détroit de Taiwan, continueront à mener des entraînements et des préparations au combat, organiseront des patrouilles régulières de préparation au combat en direction du détroit de Taiwan et défendront résolument la souveraineté nationale et intégrité territoriale.”

Taïwan dit avoir dépêché des avions et des navires dans la région pour surveiller la situation.

Nous sommes en première ligne pour protéger notre pays de toute menace Ministère de la Défense de Taïwan

Pékin a longtemps revendiqué Taiwan comme un territoire “dissident”, bien que la nation insulaire de plus de 23 millions d’habitants n’ait jamais fait partie de la République populaire moderne.

Le pays a été formé par le gouvernement nationaliste en exil, qui s’y est enfui après sa défaite dans la guerre civile chinoise face aux communistes en 1949.

La Chine a fait monter les tensions sur son désir de conquérir Taïwan, en particulier à la suite de la visite controversée de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, ce mois-ci.

En représailles, la Chine a prolongé ses plus grands exercices autour de l’île au-delà des quatre jours initialement prévus.

Ces exercices comprenaient des lancements de missiles balistiques au-dessus de Taipei, la capitale de Taïwan, et des simulations d’attaques maritimes et aériennes autour de l’île.

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a averti mardi que la Chine utilisait des exercices militaires comme plan de match pour se préparer à l’invasion.

Il a également affirmé que les jeux de guerre reflétaient le désir de Pékin de contrôler de vastes étendues du Pacifique occidental.

Un destroyer naval chinois dans les eaux autour de Taïwan Crédit : Reuters

Les États-Unis ont également déployé des navires de guerre dans le détroit de Taiwan, au milieu de nouvelles craintes d’escalade Crédit : La Méga Agence

Le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu a accusé la Chine de vouloir exercer une domination sur les mers de Chine orientale et méridionale et de bloquer Taïwan pour empêcher ses alliés de fournir un soutien en cas d’invasion.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse que “la Chine n’a pas le droit d’interférer ou de modifier” la démocratie de Taiwan ou ses interactions avec d’autres nations.

La visite de Pelosi – malgré les avertissements chinois – a été la plus médiatisée du genre par un politicien américain depuis 1997.

Elle a déclaré que sa visite montrait l’engagement inébranlable des États-Unis à soutenir la démocratie taïwanaise.

La Chine a juré de prendre Taiwan par la force si nécessaire.

Dans de nouveaux coups de sabre, la Chine a averti qu’elle n’exclurait plus l’envoi de troupes chinoises à Taiwan à la suite d’une invasion.

Le nouveau document, intitulé « La question de Taiwan et la réunification de la Chine dans la nouvelle ère », déclare : « Nous sommes une seule Chine, et Taiwan fait partie de la Chine. C’est un fait incontestable soutenu par l’histoire et la loi.

« Taiwan n’a jamais été un État ; son statut en tant que partie de la Chine est inaltérable.

Le journal Global Times, soutenu par l’État, a averti que les jeux de guerre de Taiwan “ne s’arrêteront pas avant la réunification”, car il a affirmé qu’il y avait un “étau” autour de l’île.

Alors que le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu, a déclaré mardi que les États-Unis attisaient délibérément les tensions dans le détroit de Taiwan.

Un expert de premier plan de l’armée chinoise a averti que les États-Unis pourraient être envahis par la Chine à Taiwan en quelques jours seulement, alors qu’il appelait Washington à intensifier “de toute urgence” ses préparatifs de guerre.