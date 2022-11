Taïwan brouille les avions après avoir détecté des forces chinoises à proximité

Les défenses de Taipei ont été activées en réponse à la dernière activité militaire de Pékin près de l’île autonome

Les forces militaires taïwanaises sont entrées en action pour avertir les avions et les navires de guerre chinois qui ont été détectés près de l’île autonome, y compris un avion qui aurait traversé la zone d’identification de la défense aérienne (ADIZ) de Taipei.

Des jets, des systèmes de missiles et des forces navales ont été dépêchés après que neuf avions chinois et deux navires de la marine ont été détectés samedi dans et près du détroit de Taiwan, a déclaré le ministère taïwanais de la Défense. L’avion qui a percé l’ADIZ se trouvait à l’angle sud-ouest de la zone, dans la même zone où un record de 56 avions à réaction chinois ont volé le 4 octobre.

Cependant, contrairement à une allégation du sénateur américain Robert Menendez, qui s’est rendu à Taïwan en avril dernier, les avions chinois n’ont pas traversé l’espace aérien taïwanais. L’ADIZ s’étend bien au-delà du territoire de Taipei, couvrant la région où Taiwan surveille les avions à des fins de sécurité.

La Chine a intensifié les exercices militaires dans la région autour de Taïwan depuis août, lorsque la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a défié les avertissements de Pékin contre une visite à Taipei. En réponse à la querelle, la Chine a rompu ses liens militaires et climatiques avec les États-Unis et a mené des jeux de guerre dans le détroit de Taiwan.

9 avions PLA et 2 navires PLAN autour de notre région environnante ont été détectés aujourd’hui (5 novembre 2022) jusqu’à 1700 (GMT + 8). #ROCArmedForces ont surveillé la situation et répondu à ces activités avec des avions dans le CAP, des navires de guerre et des systèmes de missiles terrestres. pic.twitter.com/LbB1M57N6D — 國防部 Ministère de la Défense nationale, ROC 🇹🇼 (@MoNDefense) 5 novembre 2022

La Chine a juré de se réunifier avec Taïwan, par la force si nécessaire, et considère l’île comme faisant partie de son territoire souverain. Les États-Unis et les Nations Unies reconnaissent Pékin comme le « seul gouvernement légal de Chine » sous le “Une seule Chine” politique. Washington reconnaît officiellement, sans approuver, la revendication de souveraineté de la Chine sur Taiwan.

S’exprimant lors du congrès du Parti communiste du mois dernier, le président Xi Jinping a appelé l’Armée populaire de libération à “améliorer pleinement l’entraînement et la préparation à la guerre”, a rapporté samedi le South China Morning Post. Des officiers de l’APL ont déclaré que l’armée chinoise était maintenant en marche “veille à plein temps” pour la guerre dans le détroit de Taiwan.