Taïwan brouille des jets et prépare des défenses antimissiles alors que des navires militaires chinois près de l’île, selon le ministère de la Défense

Plusieurs avions et navires de guerre chinois se sont approchés de Taïwan tôt samedi matin, incitant le ministère taïwanais de la Défense à brouiller les avions de chasse et à préparer son système de défense antimissile, ont déclaré des responsables.

Le ministère de la Défense nationale du gouvernement de Taïwan, officiellement identifié comme la République de Chine, a déclaré que ses forces avaient détecté plus d’une douzaine de véhicules exploités par l’armée chinoise près de son île vers 6 heures du matin samedi.

“11 avions PLA et 3 navires PLAN autour de Taïwan ont été détectés à 6 heures du matin aujourd’hui”, a déclaré son gouvernement, incitant les responsables à envoyer leurs propres navires de guerre et des systèmes de missiles terrestres prêts “pour répondre à ces activités”.

L’Armée populaire de libération (APL) est la désignation officielle de la Chine pour les forces militaires, y compris les forces navales (PLAN) contrôlées par le Parti communiste chinois (PCC).

L’observation survient alors que Taïwan avait précédemment signalé avoir détecté des forces de l’APL s’approchant de son territoire le jeudi 22 décembre, puis de nouveau le mercredi 21 décembre.

“[Nine] Des avions PLA et 3 navires PLAN autour de Taïwan ont été détectés à 6 heures du matin (UTC + 8) aujourd’hui. Les forces armées de la ROC ont surveillé la situation et ont chargé des avions CAP, des navires de la marine et des systèmes de missiles terrestres de répondre à ces activités », a déclaré son gouvernement.

Le ministère de la Défense de Taïwan a ajouté : “2 des aéronefs détectés (BZK-005 UAV RECCE et Y-8 ASW) étaient entrés dans l’ADIZ sud-ouest de Taïwan, les trajectoires de vol comme illustré.”

L’observation de mercredi a été la plus importante, Taiwan rapportant avoir vu 39 avions chinois et trois navires de guerre autour de l’île. L’incident a également suscité une réponse immédiate de l’armée taïwanaise.

Parmi les avions détectés, 30 ont traversé la ligne médiane du détroit de Taiwan et sont entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne sud-ouest et sud-est de Taiwan.

Le ministère de la Défense de Taipei a également fourni des trajectoires de vol pour les navires militaires chinois, y compris l’identification de l’avion.

Taïwan n’a pas révélé le nombre d’avions qu’il a envoyés pour répondre à ces rencontres. Il a également juré de se défendre contre une éventuelle invasion militaire par la partie continentale de la Chine.

La partie continentale de la Chine positionne souvent son armée vers Taïwan, qu’elle reconnaît comme faisant partie de son propre territoire souverain, mais est devenue nettement plus agressive ces derniers mois après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi sur l’île début août.

Taïwan a son propre organe directeur démocratique et conclut des accords commerciaux internationaux avec plusieurs pays qui, autrement, choisiraient de ne pas commercer avec la Chine continentale contrôlée par les communistes.

Alors que la menace que la Chine lance potentiellement une invasion militaire de Taïwan se profile, l’administration Biden a maintenu une “ambiguïté stratégique” sur l’île.

Pas plus tard qu’en septembre, le président Biden a déclaré publiquement que les États-Unis interféreraient avec une telle invasion et ordonneraient aux troupes américaines de défendre Taiwan. Ce n’est pas la position officielle des États-Unis et la Maison Blanche a corrigé ses propos.

Biden a également rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping et a déclaré en novembre qu’il “ne pense pas qu’il y ait une tentative imminente de la part de la Chine d’envahir Taïwan”.

Le président américain a également démenti les spéculations selon lesquelles une nouvelle guerre froide avec la Chine se développait.

“Je crois absolument qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une nouvelle guerre froide”, a déclaré Biden. “J’ai rencontré Xi Jinping à plusieurs reprises et nous avons été francs et clairs les uns avec les autres. Et je ne pense pas qu’il y ait une tentative imminente de la part de la Chine d’envahir Taïwan.”

Les États-Unis n’ont pas de traité de défense avec Taïwan, mais ils fournissent à l’île des armes par le biais de subventions et de prêts.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a confirmé que les États-Unis avaient envoyé à Taïwan 425 millions de dollars dans un colis d’armes au début du mois.

“Il s’agissait d’un ensemble de mises à niveau sur des ventes préexistantes”, a-t-elle déclaré le 9 décembre. “Nous continuons à soutenir l’autodéfense de Taïwan, conformément à notre politique de longue date d’une seule Chine. Donc, aucun changement là-bas.”

Les États-Unis et la majeure partie de la communauté internationale reconnaissent officiellement la politique d’une seule Chine, qui refuse le statut d’État à Taïwan et affirme que Pékin a le pouvoir exclusif de gouverner l’île.

La position actuelle de la Chine envers Taïwan intervient dans le contexte de l’invasion par la Russie des régions orientales de l’Ukraine, que le gouvernement russe a annexées et revendique également comme territoire russe.

Anders Hagstrom et Paul Best de Fox News ont contribué à ce rapport.