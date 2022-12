Taïwan brouille des jets alors que la Chine fait voler des dizaines d’avions dans la zone de défense aérienne

Taïwan a dépêché des avions de combat pour affronter des dizaines d’avions chinois qui ont volé jeudi dans la zone de défense aérienne du sud-est de l’île autonome.

La sortie de la Chine comprenait 21 avions de chasse, quatre bombardiers et un assortiment d’engins de soutien. Le groupe totalisait 39 avions au total, et l’armée taïwanaise a également détecté trois navires de la marine chinoise opérant dans la région, a rapporté Reuters.

Taïwan n’a pas précisé le nombre d’engins envoyés en réponse à l’incursion, mais a déclaré que les systèmes de défense antimissile suivaient la progression des avions chinois.

La Chine est devenue de plus en plus agressive envers Taïwan tout au long de cette année. Le pays a organisé des exercices d’incendie de plusieurs semaines simulant une invasion du pays au début de cette année. La Chine a fait valoir que l’exposition était venue en réponse à la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taiwan.

La Chine a longtemps prétendu posséder Taïwan, malgré la séparation de l’île de la Chine continentale en 1949. Les forces démocratiques ont fui à Taïwan à l’époque après avoir perdu une guerre civile au profit du Parti communiste chinois.

Depuis lors, les États-Unis et d’autres puissances mondiales ont respecté la politique d’une seule Chine, qui stipule que le gouvernement de Pékin est la seule véritable autorité sur la Chine. Les États-Unis ont également juré de ne pas avoir de relations diplomatiques officielles avec Taiwan.

L’administration du président Biden a adopté une politique “d’ambiguïté stratégique” quant à savoir si les États-Unis interviendraient pour défendre Taiwan si la Chine envahissait l’île. Biden lui-même a déclaré à au moins quatre reprises que l’armée américaine interviendrait, mais les membres de son administration sont revenus sur cette déclaration à chaque fois.

Biden a rencontré pour la dernière fois le dirigeant chinois Xi Jinping début novembre et a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y aurait une “tentative imminente” de la Chine pour envahir Taïwan.

“Je crois absolument qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une nouvelle guerre froide”, a déclaré Biden à l’époque. “J’ai rencontré Xi Jinping à plusieurs reprises et nous avons été francs et clairs les uns avec les autres. Et je ne pense pas qu’il y ait une tentative imminente de la part de la Chine d’envahir Taïwan.”

“Et j’ai précisé que notre politique à l’égard de Taïwan n’a pas changé du tout. C’est exactement la même position que nous avons eue”, a poursuivi Biden. “J’ai clairement indiqué que nous voulions voir les problèmes de commerce croisé résolus pacifiquement et qu’il n’est donc jamais nécessaire d’en arriver là.”