Taiwan autorise le vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca à utiliser en urgence

Le gouvernement taïwanais a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour le coup Covid-19 d’AstraZeneca. Le premier lot de vaccin devrait arriver sur l’île dans le cadre de l’initiative COVAX dirigée par l’OMS la semaine prochaine.

L’autorisation d’utilisation d’urgence a été accordée au vaccin samedi, a déclaré à la presse le directeur général de la Food and Drug Administration de Taiwan, Wu Shou-mei. L’île, revendiquée par la Chine comme faisant partie intégrante du pays, cherche également à obtenir l’approbation pour l’utilisation d’urgence du vaccin américain Moderna, mais on ne sait pas quand ce processus sera achevé.

En décembre, Taiwan a déclaré avoir obtenu quelque 20 millions de coups, dont 10 millions directement d’AstraZeneca et 4,76 autres dans le cadre de l’initiative mondiale COVAX, dirigée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il devrait recevoir cinq millions de doses de Moderna.

Le premier lot de 200 000 vaccins fournis par COVAX devrait arriver la semaine prochaine. La campagne de vaccination de masse commencera probablement une semaine après son arrivée, en supposant que tous les documents soient en place, a déclaré Shou-mei.

La campagne devrait donner la priorité aux agents de santé de première ligne, le gouvernement cherchant finalement à se procurer un total d’environ 30 millions de doses de vaccin. Cela lui permettrait de vacciner quelque 65 pour cent de ses 24 millions d’habitants.

Depuis le début de la pandémie, qui a infecté plus de 110 millions de personnes dans le monde et causé près de 2,5 millions de décès, Taiwan n’a enregistré qu’environ 940 cas. L’île a déployé l’un des programmes anti-coronavirus les plus difficiles au monde, qui s’est avéré efficace pour prévenir les cas importés et arrêter rapidement les grappes de virus.

