Taïwan augmente le niveau d’alerte au coronavirus

Vendredi, au milieu d’une augmentation des infections locales, plus de 32 000 personnes ont été vaccinées, le chiffre quotidien le plus élevé depuis la fin du mois de mars, lorsque Taïwan a commencé à offrir des injections d’AstraZeneca. Au milieu des inquiétudes concernant d’éventuels caillots sanguins associés au vaccin, on estime que moins de 1% de la population a été vaccinée. Jeudi, le président taïwanais Tsai Ing-wen a déclaré que le premier lot de vaccins fabriqués localement serait disponible à la fin du mois de juillet.