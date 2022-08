Taïwan affirme que les exercices militaires chinois semblent simuler une attaque

BEIJING (AP) – Taïwan a déclaré samedi que les exercices militaires chinois semblaient simuler une attaque contre l’île autonome, après que plusieurs navires de guerre et avions chinois aient traversé la ligne médiane du détroit de Taïwan.

Les forces armées taïwanaises ont lancé une alerte, envoyé des patrouilles aériennes et navales autour de l’île et activé des systèmes de missiles terrestres en réponse à la situation, a déclaré le ministère taïwanais de la Défense nationale sur Twitter.

La Chine a lancé des exercices militaires à tir réel après le voyage de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan plus tôt cette semaine, affirmant que sa visite violait la politique d'”une seule Chine”. La Chine considère l’île comme une province séparatiste à annexer par la force si nécessaire, et considère les visites à Taïwan par des officiels étrangers comme une reconnaissance de sa souveraineté.

Séparément samedi, l’armée taïwanaise a détecté quatre véhicules aériens sans pilote volant à proximité du comté offshore de Kinmen, a rapporté l’agence de presse centrale de Taïwan.

Les quatre drones, que Taïwan croyait être chinois, ont été repérés au-dessus des eaux autour du groupe d’îles de Kinmen et de l’île voisine de Lieyu et de l’îlot Beiding, selon le Commandement de la défense Kinmen de Taïwan.

L’armée taïwanaise a tiré des fusées éclairantes en réponse.

“Notre gouvernement et notre armée surveillent de près les exercices militaires et les opérations de guerre de l’information de la Chine, prêts à réagir si nécessaire”, a déclaré le président taïwanais Tsai Ing-wen dans un tweet.

“J’appelle la communauté internationale à soutenir Taïwan démocratique et à stopper toute escalade de la situation sécuritaire régionale”, a-t-elle ajouté.

Kinmen, également connu sous le nom de Quemoy, est un groupe d’îles administrées par Taïwan. Les îles sont situées à environ 10 kilomètres (6,2 miles) à l’est de la ville côtière chinoise de Xiamen dans la province du Fujian.

Les exercices militaires chinois ont commencé jeudi et devraient durer jusqu’à dimanche. Jusqu’à présent, les exercices ont inclus des frappes de missiles sur des cibles dans les mers au nord et au sud de l’île en écho aux derniers grands exercices militaires chinois en 1995 et 1996 visant à intimider les dirigeants et les électeurs de Taiwan.

Taïwan a mis son armée en état d’alerte et organisé des exercices de défense civile, tandis que les États-Unis disposent de nombreux moyens navals dans la région.

L’administration Biden et Pelosi ont déclaré que les États-Unis restaient attachés à une politique “d’une seule Chine”, qui reconnaît Pékin comme le gouvernement chinois mais autorise des relations informelles et des liens de défense avec Taipei. L’administration a découragé mais n’a pas empêché Pelosi de visiter.

La Chine a également interrompu les pourparlers de défense avec les États-Unis et imposé des sanctions à Pelosi en représailles à la visite.

Pelosi est depuis longtemps un défenseur des droits de l’homme en Chine. Elle, avec d’autres législateurs, s’est rendue sur la place Tiananmen à Pékin en 1991 pour soutenir la démocratie deux ans après une répression militaire sanglante contre les manifestants sur la place.

The Associated Press