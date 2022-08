Taïwan affirme que les exercices militaires chinois font partie d’un plan d’invasion imminente

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a averti mardi que la Chine utilisait ses exercices militaires agressifs autour de l’île dans le cadre d’un plan plus large pour ce qu’elle craint être une invasion imminente.

Le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu a déclaré aux journalistes à Taipei que Taïwan ne serait pas intimidé par l’agression de la Chine, mais a déclaré : “La Chine a utilisé les exercices de son manuel militaire pour se préparer à l’invasion de Taïwan”.

“Il mène des exercices militaires et des lancements de missiles à grande échelle, ainsi que des cyberattaques, de la désinformation et de la coercition économique, dans le but d’affaiblir le moral du public à Taiwan”, a d’abord rapporté Reuters. “Une fois les exercices terminés, la Chine pourrait essayer de normaliser son action pour tenter de détruire le statu quo à long terme à travers le détroit de Taiwan.”

Wu n’a pas proposé de calendrier sur le moment où Taipei pense que Pékin pourrait officiellement ordonner aux troupes d’envahir l’île, bien que certains rapports suggèrent que cela pourrait se produire d’ici 2024 alors que la Chine et les États-Unis se préparent pour les élections.

Cependant, le Pentagone n’est pas d’accord avec cette évaluation, et le sous-secrétaire à la Défense pour la politique, le Dr Colin Kahl, a déclaré aux journalistes lundi que Pékin “essayait de contraindre la communauté internationale”.

“Nous n’allons pas mordre à l’hameçon, et ça ne marchera pas. C’est une crise fabriquée qui ne veut pas dire que nous devons jouer là-dedans”, a-t-il ajouté. “Ce que nous ferons à la place, c’est continuer à voler, à naviguer et à opérer là où le droit international nous le permet.”

Pékin a franchi pour la première fois la frontière non officielle qui sépare Taïwan de la Chine continentale lorsqu’il a lancé une série d’exercices militaires à la suite d’une visite controversée à Taipei de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

Les autorités chinoises ont suggéré que sa visite était une tentative des États-Unis de faire pression pour l’indépendance de Taïwan et ont lancé des tests de missiles balistiques ainsi que des simulations d’attaques maritimes et aériennes autour de Taïwan.

Pelosi et la Maison Blanche ont soutenu que sa visite n’était pas une tentative de changer le statu quo dans la région et signifiait le soutien de Washington aux démocraties du monde entier.

La Chine a déclaré lundi qu’elle mènerait des opérations anti-sous-marines et d’assaut maritime autour de Taïwan, ajoutant aux craintes internationales que la Chine continue de faire pression sur les défenses de Taipei.