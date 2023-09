Taïwan affirme que 103 avions de combat chinois ont volé vers l’île, un nouveau record quotidien ces derniers temps

TAIPEI, Taiwan (AP) — L’armée chinoise a envoyé 103 avions de guerre vers Taiwan sur une période de 24 heures, ce que le ministère de la Défense de l’île a déclaré lundi comme le plus grand nombre pour une journée ces derniers temps.

Les avions ont été détectés entre 6 heures du matin dimanche et 6 heures du matin lundi, a indiqué le ministère. Comme c’est l’habitude, ils ont fait demi-tour avant d’atteindre Taiwan.

La Chine, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, a mené des exercices militaires de plus en plus importants dans les airs et les eaux autour de Taïwan alors que les tensions s’accentuaient entre les deux pays et avec les États-Unis. Les États-Unis sont le principal fournisseur d’armes de Taiwan et s’opposent à toute tentative de modifier le statut de Taiwan par la force.

Le ministère de la Défense de Taiwan a déclaré que 40 de ces avions avaient traversé la frontière symbolique entre la Chine continentale et l’île. Il a également signalé neuf navires militaires au cours des 24 heures précédentes.

Le ministère a qualifié l’action militaire chinoise de « harcèlement » et a prévenu qu’elle pourrait s’intensifier dans l’atmosphère tendue actuelle. « Nous exhortons les autorités de Pékin à assumer leurs responsabilités et à mettre immédiatement un terme à ce type d’activités militaires destructrices », a-t-il déclaré dans un communiqué.

