Taïwan accuse Pékin de blocus aérien et maritime

La Chine prévoit de mener une série d’exercices militaires autour de l’île

Les responsables de la défense de Taiwan ont accusé Pékin de chercher à “envahir” les eaux territoriales et l’espace aérien des îles, après que la Chine a promis de lancer une série de “opérations militaires ciblées” en réponse à la visite à Taipei de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi.

Des responsables militaires à Taipei ont affirmé mercredi que plusieurs zones d’exclusion autour de l’île, où la Chine a l’intention de mener des exercices de tir réel et d’autres exercices militaires plus tard cette semaine, se chevauchent avec “L’espace territorial de Taiwan.” Selon le Guardian, Taipei a accusé Pékin d’avoir violé “Règles de l’ONU” avec ce qu’il prétendait équivaudrait à un de facto “blocus de l’espace aérien et maritime de Taiwan”

Accuser Pékin de parier « guerre psychologique contre Taïwan et ses citoyens », Taipei s’est engagé à “défendre fermement sa sécurité nationale” et porter sa préparation militaire au plus haut niveau, tout en respectant les “principe de ne pas demander la guerre”.

Pelosi est arrivé à Taipei mardi soir malgré les avertissements répétés de Pékin contre toute tentative de visiter un territoire qu’il considère comme faisant partie intégrante de la Chine.

Voici une carte des exercices militaires et des exercices de tir réel annoncés par la Chine qui suivront la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taiwan. Source : Xinhua News contrôlée par l’État. pic.twitter.com/WHbF6CXE6J — Alex Wayne (@aawayne) 2 août 2022

“L’Armée populaire de libération de Chine est en état d’alerte maximale et lancera une série d’opérations militaires ciblées pour contrer cela, défendre résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, et contrecarrer résolument les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d'”indépendance de Taiwan””, a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Wu Qian, sans donner plus de détails.

Dans un communiqué séparé, le Commandement du théâtre oriental de Chine a annoncé des exercices militaires conjoints au large de Taïwan, des tirs réels dans le détroit de Taïwan et des lancements d’essais de missiles dans la mer à l’est de Taïwan. Selon une carte partagée par les médias d’État, les exercices militaires, qui doivent commencer jeudi après le départ de Pelosi, auront lieu dans au moins six grandes zones maritimes et leur espace aérien tout autour de Taïwan.