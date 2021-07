Taïwan accuse les États-Unis d’avoir provoqué des « spéculations inutiles » après que la Maison Blanche a supprimé le tweet des dons de Covid-19

Plus tôt cette semaine, le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche a publié un tweet qui montrait les drapeaux des pays recevant des dons de doses de vaccin des États-Unis, y compris Taïwan, qui a reçu des injections de Moderna le mois dernier.

Le président taïwanais Tsai Ing-wen a initialement partagé le message, accompagné de la légende « Merci aux États-Unis pour votre générosité. Ensemble, nous vaincrons cette pandémie », mais le tweet original a ensuite été supprimé par la Maison Blanche mercredi.

Un porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères a évoqué la suppression du poste, déclarant jeudi que les responsables de l’île avaient contacté le bureau de représentation aux États-Unis pour rappeler à la nation « de ne pas provoquer de spéculations ou de malentendus inutiles ».

Les États-Unis n’ont pas répondu publiquement à la suppression du tweet ou aux commentaires du ministère taïwanais des Affaires étrangères, et Taïwan n’a pas révélé s’ils avaient reçu une réponse ou une explication de l’incident.

La politique officielle de l’Amérique est qu’elle ne reconnaît pas le gouvernement taïwanais, ne traitant que de l’île par le biais de relations officielles avec Pékin. Dans le cadre de sa politique «Une seule Chine», Pékin revendique l’île comme faisant partie de son territoire, tandis que Taïwan a cherché à assurer son autonomie.

Cependant, ces derniers mois, les États-Unis ont mis la Chine en colère en s’engageant en contact direct avec Taïwan, avec un groupe bipartite de sénateurs visitant l’île pour annoncer leur intention de faire don de vaccins Covid. Cela s’est produit malgré l’avertissement de Pékin à Washington, DC en avril contre le franchissement d’un « ligne rouge » sur l’île après qu’un ambassadeur américain ait rencontré des responsables taïwanais. En 2020, les États-Unis ont finalisé une vente d’armes de 5 milliards de dollars à l’île, lui permettant de renforcer sa protection et de contrer les actions de la Chine dans la région.

En juin, les États-Unis ont fait don de 2,5 millions de doses du vaccin Moderna Covid-19 à Taïwan. La cargaison est arrivée via un avion cargo de China Airlines et a été accueillie par le ministre taïwanais de la Santé Chen Shih-chung et le responsable américain Brent Christensen.

