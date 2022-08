Taïwan accuse la Chine de “tours exagérés”

Les responsables de la défense ont démenti l’affirmation selon laquelle des avions chinois auraient volé près des îles Penghu, affirmant que Pékin utilisait la “guerre cognitive”

Les responsables de la défense taïwanais ont qualifié les derniers coups de sabre de la Chine concernant les visites de politiciens américains sur l’île autonome comme “guerre cognitive” disant que Pékin a exagéré la proximité de ses derniers exercices militaires dans la région comme une tactique d’intimidation.

Le problème est un message publié sur les réseaux sociaux par l’Armée populaire de libération (APL) chinoise montrant des images des îles Penghu, qui abritent une importante base aérienne taïwanaise, et suggérant que ses avions se trouvaient aux portes de Taïwan. Tung Pei-lun, vice-chef d’état-major des opérations de l’armée de l’air taïwanaise, a nié que les récents exercices chinois dans le détroit de Taïwan se soient approchés de Penghu.

“La Chine a utilisé les astuces exagérées de la guerre cognitive pour montrer à quel point elle était proche de Penghu, ce qui n’est pas vrai”, Tung a déclaré aux journalistes mardi. Il a déclaré que des avions chinois opéraient au nord et au sud-ouest de Taïwan, traversant dans certains cas la ligne médiane non officielle dans l’espace aérien taïwanais, mais que les avions de l’APL volaient plus près de la côte chinoise que de Penghu.

L’Eastern Theatre Command (ETC) de l’APL, l’unité responsable de la région qui comprend le détroit de Taiwan, a organisé des exercices de la marine et de l’armée de l’air autour de Taiwan comme une démonstration de force après la visite controversée de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei au début du mois. Les tensions se sont encore exacerbées dimanche, lorsqu’une autre délégation du Congrès américain s’est rendue à Taïwan.

“Le PCC {Parti communiste chinois} agit de cette manière provocante envers nous tous les jours maintenant”, Le porte-parole du ministère taïwanais de la Défense, Sun Li-fang, a déclaré aux journalistes mardi. “De notre point de vue, c’est simplement une opportunité de s’entraîner davantage.”

Plus de 30 législateurs américains se sont rendus à Taïwan depuis l’année dernière, dont 19 rien que ce mois-ci. La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et s’est engagée à se réunifier avec l’île, par la force si nécessaire.

Pékin a rompu ses liens militaires et climatiques avec Washington après le voyage de Pelosi, affirmant qu’elle avait sapé la souveraineté de la Chine et enhardi les séparatistes. L’ETC s’est engagé à “enterrer les ennemis envahisseurs.”

