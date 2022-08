Taïwan accuse la Chine d’avoir envoyé 17 avions de chasse à travers la ligne médiane du détroit

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des responsables taïwanais ont déclaré que 17 avions de combat chinois avaient traversé la ligne médiane du détroit de Taiwan mercredi alors que les tensions sur l’île contestée continuent d’éclater.

“Face à l’intimidation militaire créée par la Chine, Taïwan n’aura pas peur ni ne reculera, et défendra plus fermement sa souveraineté, sa sécurité nationale et son mode de vie libre et démocratique”, a déclaré mercredi le ministère taïwanais des Affaires étrangères dans un communiqué. à Reuters.

La déclaration intervient alors que la Chine a poursuivi ses exercices militaires dans la région en réponse à la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan, les médias d’État chinois affirmant que l’armée continuera à mener des exercices “réguliers” qui traversent la ligne médiane du détroit.

La ligne médiane dans le détroit de Taiwan a été comprise pendant des décennies par les deux parties comme une frontière militaire que les forces ne franchissent pas par crainte d’une escalade qui pourrait conduire à la guerre. Le ministère de la Défense de Taïwan affirme que son existence est un “fait”, bien qu’elle n’ait jamais été légalement reconnue.

TAIWAN DIT QUE LES EXERCICES MILITAIRES EN CHINE FONT PARTIE DU PLAN POUR UNE INVASION IMMINENTE

Mais les médias d’État chinois ont qualifié la ligne d'”imaginaire” dimanche, affirmant qu’il s’agissait d’une invention des États-Unis qui permettait à leurs forces d’opérer dans la région de l’Asie de l’Est.

Les exercices chinois ont attiré l’attention de la Maison Blanche, le président Biden se disant “préoccupé” par les exercices mais minimisant les craintes d’une invasion.

“Je crains qu’ils ne bougent autant qu’ils le font”, a déclaré le président aux journalistes mercredi. “Mais je ne pense pas qu’ils vont faire quoi que ce soit de plus qu’ils ne le font.”

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a par la suite qualifié les exercices de “provocateurs”, avertissant qu’ils risquaient d’aggraver les tensions.

“Nous les condamnons depuis qu’ils ont commencé à s’intensifier”, a déclaré Jean-Pierre. “Ils sont provocateurs, irresponsables et augmentent le risque d’erreur de calcul. Et c’est à cela qu’il – le président – faisait référence.”

La Chine, qui revendique depuis longtemps Taïwan comme son territoire légitime, a exprimé son indignation face au voyage de Pelosi sur l’île indépendante la semaine dernière et a promis une démonstration de force en réponse.

“La situation tendue actuelle dans le détroit de Taiwan est entièrement provoquée et créée par la partie américaine de sa propre initiative, et la partie américaine doit en assumer l’entière responsabilité et les graves conséquences”, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Wu Qian.