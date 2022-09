Taïwan abat un “drone non identifié”

Le premier ministre de l’île a fortement laissé entendre que le drone était chinois et a déclaré que Taipei avait pris la réponse “appropriée”

Taïwan a déclaré avoir été contraint d’abattre un drone volant entre la côte chinoise et une île contrôlée par Taipei, affirmant qu’il exerçait son droit à l’autodéfense tout en suggérant que Pékin était à l’origine de l’incursion présumée.

Le Premier ministre Su Tseng-chang a décrit l’incident du drone lors d’une conférence de presse vendredi, affirmant qu’un inconnu “civil” L’UAV est entré dans l’espace aérien de Taïwan la veille et a été abattu par l’armée.

“Ils ont ignoré à plusieurs reprises nos avertissements de partir et nous n’avions d’autre choix que de nous défendre et de tirer. C’est la réaction la plus appropriée. a-t-il dit, ajoutant que la Chine devrait faire preuve de retenue.

Cependant, le bureau des affaires taïwanaises de Pékin n’a pas tardé à rejeter la déclaration de Su, affirmant que la tentative de l’île de “La confrontation à la mode entre les deux parties est extrêmement ridicule.”

Lire la suite Taïwan tire à balles réelles sur des drones chinois “pour la première fois”

L’origine exacte du drone reste incertaine, bien que l’armée taïwanaise ait déclaré qu’il avait été abattu après être entré dans l’espace aérien restreint près de l’îlot du Lion, situé à seulement 3 miles (4,8 kilomètres) à l’est de la côte chinoise. Le véhicule s’est écrasé dans la mer après avoir été abattu, selon Taipei.

Un incident similaire s’est produit mardi près de l’île d’Erdan, au cours duquel les forces taïwanaises ont tiré des coups de semonce à balles réelles sur un “lot” de drones civils qui sont entrés dans la zone. Une autre rencontre a eu lieu début août, lorsque Taïwan a tiré des fusées éclairantes pour éloigner les drones chinois au-dessus des îles Kinmen.

La vague d’activités à proximité de l’espace aérien taïwanais survient dans un contexte de tensions croissantes entre l’île et la Chine continentale, qui considère Taïwan comme faisant partie de son propre territoire. Une récente visite à Taipei de la présidente de l’US House Nancy Pelosi, ainsi qu’un voyage ultérieur de responsables de niveau inférieur, ont attisé la colère de Pékin, qui a répondu par des exercices militaires massifs près de Taiwan, y compris un exercice simulant un blocus de l’île.