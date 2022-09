Taïwan abat un drone civil au-dessus de son île au large des côtes chinoises

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un drone civil non identifié a été abattu par l’armée taïwanaise jeudi après être entré dans son espace aérien en survolant l’une des plus petites îles de Taipei, située à seulement quelques kilomètres de la Chine continentale.

Le drone aurait survolé les eaux de l’îlot Shiyu, également appelé îlot Lion, qui abrite un petit contingent de militaires taïwanais stationnés.

L’incident survient alors que les tensions entre Taïwan et la Chine continuent de monter après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taipei le mois dernier.

La Chine a déclaré mercredi qu’elle ne reprendrait pas les pourparlers avec les États-Unis sur des questions militaires ou climatiques tant que Pelosi n’aurait pas dissipé “l’influence négative” qu’elle avait exercée sur l’île, a rapporté Reuters.

Le commandement de la défense Kinmen de Taiwan, qui supervise un groupe d’îles contrôlées par Taipei à quelques kilomètres des villes chinoises de Xiamen et Quanzhou, a déclaré jeudi dans un communiqué qu’une caméra aérienne était entrée dans “l’espace aérien au-dessus des eaux restreintes de l’île de Shiyu”.

Le commandement de la défense a déclaré que ses troupes en garnison avaient traité le drone intrusif “conformément aux procédures” et avaient d’abord émis un avertissement avant d’abattre le drone.

“Le ministère de la Défense a souligné qu’il continuerait à rechercher et à surveiller de près pour maintenir la sécurité de la zone de défense”, a déclaré l’agence de presse militaire taïwanaise.

Taïwan s’identifie comme une nation souveraine sous la République de Chine (ROC), qui est distincte de la République populaire de Chine (RPC), bien que la Chine, les États-Unis et l’ONU reconnaissent officiellement Taipei comme faisant partie de la RPC dans le cadre de la politique d’une seule Chine. .

Les États-Unis ne soutiennent pas l’indépendance de Taïwan vis-à-vis de la Chine continentale, mais défendent l’île en tant que “démocratie de premier plan”, selon le département d’État.

Les États-Unis et l’ONU ont mis en garde la Chine contre le changement du statu quo dans la région.

Pékin, qui considère Taïwan comme ne faisant qu’un avec sa nation, a de plus en plus harcelé les îles taïwanaises au large de ses côtes ces dernières semaines alors qu’il renforce ses exercices militaires dans les eaux et l’espace aérien entre Taïwan et la Chine continentale.

Le ministère de la Défense nationale de Taïwan a annoncé la semaine dernière qu’il commencerait déployer des systèmes de défense contre les drones au large de ses petits îlots en réponse à l’agression accrue de la Chine dans la région, ont rapporté les médias taïwanais.