Taïwan abat un drone civil alors que les tensions en Chine mijotent

Selon le ministère taïwanais de la Défense, des soldats stationnés à Kinmen, un groupe d’îles contrôlées par Taïwan situées à quelques kilomètres de la côte est de la Chine, ont abattu le drone non identifié lorsqu’il est entré dans l’espace aérien restreint au-dessus de l’île du Lion peu après midi, heure locale. Le drone est tombé à la mer et aucune épave n’a été récupérée, a indiqué le ministère.

L’Armée populaire de libération (APL) a lancé des exercices militaires simulant un blocus de Taïwan après le départ de Pelosi et tiré des missiles sur l’île principale de Taïwan. L’armée taïwanaise a signalé une augmentation du nombre d’avions militaires de l’APL traversant le point médian du détroit de Taïwan, une barrière informelle entre Taïwan et la Chine qui était respectée depuis des années.

La Chine semble également augmenter ce que l’on appelle les tactiques de la zone grise – des actions coercitives qui s’arrêtent avant un conflit pur et simple – visant à tester l’armée taïwanaise ainsi qu’à intimider les citoyens. Les autorités taïwanaises ont signalé au moins 25 incursions de drones en août. Mardi et mercredi, l’armée taïwanaise a signalé avoir tiré des coups de semonce sur des drones qui se sont approchés des îles taïwanaises au large.

« Je m’inquiète de ce que le Parti communiste chinois ferait ensuite. Ils pourraient envoyer plus de drones ou ordonner à des navires civils d’encercler nos îles au large et nous forcer à utiliser des armes plus lourdes pour réagir », a déclaré Chieh Chung, professeur adjoint à l’Institut universitaire des affaires internationales et des études stratégiques de l’Université de Tamkang.