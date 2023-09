Taiwan a un avant-goût de l’action de la caméra 1″ avec le Sharp Aquos R8s Pro, les tags Vanilla R8s le long

Sharp a présenté l’Aquos R6 à la mi-2021 et a stupéfié le monde avec l’écran 240 Hz et le capteur d’appareil photo de 1 pouce du téléphone. Il a également volé la vedette à Sony puisque le téléphone a été lancé quelques mois avant le Xperia Pro-I. Cependant, le R6 était exclusif au marché japonais, Sony avait donc le reste du monde pour lui tout seul.

Les autres téléphones Aquos R ont une histoire similaire : d’excellentes spécifications, une disponibilité limitée. Les entrées les plus récentes, le Sharp Aquos R8 et le R8 Pro, ont également été lancées exclusivement au Japon. Sorte de. La société vient de présenter le Sharp Aquos R8s Pro à Taiwan et vous pensez peut-être que le « s » représente une sorte de mise à niveau, mais les spécifications semblent être les mêmes.

La star du spectacle est le capteur 1″ 47,2 MP à l’arrière, doté d’un objectif 19 mm f/1,9. Le seul autre véritable appareil photo se trouve à l’avant : un selfie de 12,6 MP avec un objectif 27 mm f/2,3. Il y a un deuxième module à l’arrière, mais sa mission est d’aider le capteur 1″ à obtenir les meilleures photos possibles. Il s’agit d’un capteur de spectre à 14 canaux qui capture des données détaillées sur les conditions de lumière ambiante, qui sont ensuite utilisées pour ajuster les photos de la caméra principale.

L’autre star est bien sûr le panneau OLED IGZO de 6,6 pouces avec une résolution de 1 260 x 2 730 px, une luminosité de 2 000 nits et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Ce sont les mêmes que sur le R8 Pro.

Le chipset est également le même, Snapdragon 8 Gen 2, associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (et un emplacement microSD pour démarrer). Le modèle « s » n’inclut même pas de mise à niveau de mémoire. La batterie est également la même, avec une capacité de 5 000 mAh.

La société lance également les plus petits Sharp Aquos R8. Cela ne devrait pas vous choquer d’apprendre que c’est la même chose que l’Aquos R8. Il descend à un appareil photo principal de 50,3MP 1/1,55″ (23mm f/1.9) mais gagne un module ultra large de 13MP (17mm f/2.3), la caméra frontale dispose d’un capteur de 8MP (objectif 26mm f/2.0).

Le R8 dispose également d’un écran plus petit, d’un OLED FHD+ IGZO de 6,4 pouces (1 300 nits, 240 Hz) et d’une batterie plus petite de 4 570 mAh. Il utilise la même puce Snapdragon 8 Gen 2 mais avec moins de RAM, 8 Go. Le stockage de 256 Go est extensible via des cartes microSD jusqu’à 1 To. Les deux téléphones disposent de prises casque 3,5 mm.

Sharp accepte les précommandes pour les deux téléphones avec un tarif préférentiel : l’Aquos R8s coûte 23 490 TWD, l’Aquos R8s Pro coûte 32 490 TWD (ce qui équivaut à 735 $ et 1 000 $ en dollars américains). Les précommandes sont également accompagnées d’un étui de téléphone et d’un filtre d’objectif exclusifs. Vous pouvez obtenir un code de réduction de 500 TWD si vous remplissez un court questionnaire.

Source (en chinois)