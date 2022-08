Taiwan “a tiré des fusées éclairantes” sur des drones chinois

La rencontre intervient au milieu d’exercices militaires chinois majeurs à la suite d’un voyage à Taïwan d’un grand législateur américain

L’armée taïwanaise a tiré des fusées éclairantes pour éloigner les avions chinois près des îles éloignées de la côte ouest de l’île, ont affirmé des responsables, alors que Taipei reste en état d’alerte lors d’un grand exercice aérien et naval de Pékin à la suite d’une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Deux drones chinois ont été repérés près des îles Kinmen tard mercredi soir, a déclaré à Reuters le général de division de l’armée Chang Zone-sung, ajoutant qu’ils voyageaient par paires et étaient entrés dans la zone deux fois.

« Nous avons immédiatement tiré des fusées éclairantes pour émettre des avertissements et les chasser. Après cela, ils ont fait demi-tour. Ils sont entrés dans notre zone réglementée et c’est pourquoi nous les avons dispersés », il a dit. « Nous avons une procédure d’exploitation standard. Nous réagirons s’ils entrent.

Le général a déclaré que les drones avaient été envoyés pour recueillir des renseignements, reflétant un autre survol récent près de l’archipel de Matsu la semaine dernière, qui, selon des responsables taïwanais, était destiné à sonder les défenses de la région.

Fortement fortifiés par l’armée taïwanaise, les Kinmens sont situés à moins de 10 miles à l’est du continent et ont joué un rôle majeur lors des conflits précédents entre le gouvernement communiste chinois et les forces nationalistes dirigées par Chiang Kai-shek.

L’incident du drone de mercredi est survenu au milieu d’une série d’exercices militaires chinois lancés en réponse à la visite de Pelosi à Taïwan cette semaine. Pékin a sévèrement dénoncé le voyage comme provocateur et une violation de sa souveraineté, considérant Taïwan comme faisant partie de la Chine proprement dite, tandis que les médias d’État chinois ont noté que les exercices impliquaient un “blocus commun” l’exercice, ainsi que « Entraînement à l’assaut maritime et au combat terrestre et aérien. La démonstration de force verra également Pékin s’afficher “armes avancées”, comme ses missiles hypersoniques DF-17, selon le Global Times.