Taipei lance un avertissement à Pékin

Tout vol militaire chinois dans l’espace aérien taïwanais sera considéré comme une “première frappe”, a déclaré le ministre de la Défense

Taipei a mis en garde Pékin contre tout vol militaire dans l’espace aérien taïwanais, s’engageant à traiter de telles intrusions comme un “premier coup,” selon le ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng.

S’adressant aux législateurs lors d’une réunion de la commission de la défense étrangère et nationale de l’Assemblée législative mercredi, Chiu a déclaré que tout avion de chasse ou drone chinois qui traverserait l’espace aérien territorial de Taiwan provoquerait une réaction de Taipei.

Il a rappelé que dans le passé, Taipei s’était juré de ne pas être le premier à frapper, à moins que l’armée chinoise ne tire les premiers obus d’artillerie ou missiles sur l’île autonome. « Mais maintenant, la définition a évidemment changé, car la Chine utilise des moyens tels que les drones. Nous nous sommes donc ajustés et considérerons tout croisement d’entités aériennes comme une première frappe », Chiu a expliqué.

Le ministre n’a pas précisé comment Taipei entendait réagir si des avions chinois pénétraient dans l’espace aérien de l’île, mais a souligné que l’armée taïwanaise “a définitivement sa ligne rouge” et lancera des contre-mesures une fois cette ligne de défense de l’île franchie.

Chiu a également accusé la Chine d’avoir “détruit” un accord tacite sur les mouvements militaires dans le détroit de Taiwan – la masse d’eau qui sépare l’île de la Chine continentale – affirmant que les forces de Pékin ont délibérément traversé le détroit non officiel “Ligne médiane” et ont “a changé le statu quo” et établi un “nouvelle normalité”.

L’avertissement de Taipei intervient après que la Chine a renforcé sa pression militaire et mené une série d’exercices militaires autour de l’île autonome depuis que les tensions entre Pékin et Taipei se sont intensifiées début août. L’escalade a été provoquée par la visite à Taiwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi, contre les protestations répétées du gouvernement chinois.

Taïwan est autonome depuis 1949 mais n’a jamais officiellement obtenu son indépendance vis-à-vis de la Chine. Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire dans le cadre de la politique d’une seule Chine. Le président chinois Xi Jinping a affirmé à plusieurs reprises la détermination de la Chine à assurer une « réunification » pacifique avec l’île, mais n’a pas exclu une solution militaire à la question.