Taimur-Jeh, Yash-Roohi et d’autres à l’anniversaire du fils d’Ekta Kapoor

Samedi, le fils d’Ekta Kapoor, Ravie Kapoor, a eu un an de plus, et à cette occasion, la productrice a célébré le quatrième anniversaire de son fils à Mumbai. Elle a organisé une grande fête, à laquelle ont assisté les enfants de célébrités, dont les fils de Kareena Kapoor-Saif Ali Khan, Taimur et Jehangir alias Jeh, les jumeaux de Karan Johar Yash et Roohi, Riteish Deshmukh-Genelia D’Souza, avec les fils Riaan et Rahyl, Shilpa Shetty, avec sa fille Samiksha, et d’autres. Taimur était adorable dans un t-shirt gris, un jean et des chaussures jaunes, tandis que Jeh portait un t-shirt rayé bleu-blanc, un pantalon et des chaussures.

Les jumeaux de Karan Johar, Yash et Roohi, avaient également l’air adorables lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux avec leur nounou. Roohi a été vu dans une jolie robe, tandis que Yash a opté pour un sweat-shirt bleu associé à un pantalon et des baskets jaunes.

Ekta Kapoor a été photographiée avec son fils et son anniversaire Ravie. Il était adorable dans un blazer gris et un pantalon noir. Ekta était jolie dans une robe à imprimé floral lors de la fête d’anniversaire de son fils. Jeetendra Kapoor et Tusshar Kapoor ont également été photographiés sur les lieux.

Riteish Deshmukh et Genelia D’Souza ont joyeusement posé avec leurs fils Riaan et Rahyl pour les photographes postés à l’extérieur de la salle.

Shilpa Shetty, vêtue d’une robe verte découpée, a été vue avec sa fille Samisha. La sœur de Salman Khan, Arpita Khan, est également arrivée avec ses enfants Ahil, vêtus d’un ensemble coordonné vert olive, et sa fille Ayat, vue dans un ensemble noir.

Des célébrités de la télévision ont également été photographiées en arrivant sur les lieux, notamment Krystal D’Souza et Ridhima Pandit. Sakshi Tanwar est arrivée avec sa fille Dityaa Tanwar. Sakshi était jolie dans un ensemble noir, tandis que sa fille était adorable dans une robe rouge.

Vendredi, elle a souhaité son fils en publiant une adorable vidéo avec Ravie sur Instagram. En plus de la vidéo, elle a écrit une note douce qui disait : “Discutez avec mon homme principal ! Partenaires pour la vie, raviolis d’anniversaire heureux, j’adore uuuuuuuuu monsieur Kapoor.”

Ekta Kapoor a accueilli son fils Ravie le 27 janvier 2019 par maternité de substitution.