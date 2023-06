Taimur-Jeh portant des maillots de Lionel Messi sur une photo de famille avec Kareena Kapoor et Saif Ali Khan gagnent des cœurs

L’actrice Kareena Kapoor Khan a partagé mardi une nouvelle photo de ses vacances d’été en famille. S’adressant à Instagram, Kareena a partagé la photo et l’a sous-titrée : « Nous aimons que nos petits-déjeuners soient CoLoUrFuL. Été 2023. »

Sur la photo, on pouvait voir Bebo avec son mari Saif Ali Khan et les deux enfants Taimur et Jeh, prenant leur petit-déjeuner dans un restaurant luxueux. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est Taimur et Jeh portant le maillot de Lionel Messi.

Peu de temps après avoir laissé tomber la photo, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émoticônes de feu. « Famille heureuse », a commenté un fan.





Un autre fan a écrit : « Jeh a l’air espiègle… Je parie qu’il est pas mal du tout. Une si jolie photo ! » « belle famille », a écrit un fan. Kareena publie souvent des photos de son journal de vacances, qui recueillent des likes et des partages en grand nombre de la part des internautes. Le couple star s’est marié en octobre 2012 lors d’une cérémonie privée à Mumbai et a été béni avec Taimur en 2016 et plus tard en 2021, ils sont devenus parents de Jeh.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Kareena sera ensuite vue dans « The Crew » de Rhea Kapoor, qui met également en vedette Kriti Sanon, Diljit Dosanjh et Tabu. Elle a également le prochain thriller de Sujoy Ghosh qui est basé sur le livre The Devotion Of Suspect X Il met également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat.

Saif, d’autre part, a récemment été vu dans le film pan-indien « Adipurush » aux côtés des acteurs Prabhas et Kriti Sanon. Le film est une adaptation de l’épopée ‘Ramayana’. Il sera ensuite vu dans le film ‘Devara’ aux côtés des acteurs Jr NTR et Janhvi Kapoor.

Pendant ce temps, les réalisateurs du film Adipurush d’Om Raut avec Prabhas et Kriti Sanon se sont retrouvés au milieu de controverses après la sortie du film. Ils ont été critiqués pour diverses raisons, notamment les dialogues, les effets visuels, les faits et le casting.

Maintenant, alors qu’il s’adressait à un portail médiatique, l’acteur devenu politicien Manoj Tiwari a réagi aux controverses et a salué la décision du dialoguiste Muntashir de réviser les dialogues. Selon le Free Press Journal, le politicien a déclaré : « Je n’ai pas vu le film, mais j’ai entendu dire que certains dialogues sont inappropriés. Manoj Muntashir, qui les a écrits, a déjà annoncé changer ces lignes du film et je respecte vraiment son choix. Les gens disent aussi qu’il y a plusieurs autres choses à Adipurush qui ne sont pas dignes. Notre Seigneur Ram est supérieur. Par conséquent, les gens de l’industrie cinématographique doivent faire attention à ce que leurs efforts ne soient pas vains. (Avec les entrées de l’ANI)