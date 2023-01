Taimur Ali Khan rend visite à Raha Kapoor avec Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan ; se révèle être un adulte [Here's how]

Alia Bhat et Ranbir Kapoor qui se sont mariés au mois d’avril 2022 sont devenus parents en novembre 2022. Ils ont accueilli leur fille Raha Kapoor dans ce monde. Les nouveaux parents font de leur mieux pour être parfaits à la parentalité. Alia et Ranbir ont gardé Raha Kapoor à l’abri des regards des médias et ont également demandé aux papas de ne pas cliquer sur ses photos avant qu’elle n’ait deux ans. Eh bien, les fans peuvent ne pas avoir un aperçu de Raha Kapoor bientôt, mais il semble que son cousin germain Taimur Ali Khan l’ait rencontrée avec Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan.

Une vidéo de Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan, Karisma Kapoor et Taimur Ali Khan sortant de la résidence d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor a fait son chemin sur Internet. On rapporte qu’ils sont allés rencontrer Raha Kapoor. Taimur Ali Khan est bien sûr devenu un adulte maintenant qu’il sait ouvrir la portière de la voiture lui-même. Kareena Kapoor Khan a gardé sa mode dominicale simple dans un pantalon noir et un haut blanc. Plus tôt, la famille s’était réunie au domicile de Karisma Kapoor.

Découvrez la vidéo de Taimur Ali Khan, Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan ci-dessous :

Plus tôt, une source avait révélé à un portail d’informations que Taimur était très excité par l’arrivée de Raha Kapoor. “Le jour où Raha est née, Kareena a dit à son fils aîné Taimur qu’il était maintenant le frère aîné d’un autre frère et que c’était sa petite sœur qui est née aujourd’hui et Taimur n’a pas pu contenir son excitation de la voir et de tenir le peu de choses à l’intérieur. ses bras”, a déclaré la source.

En effet, Taimur partage un grand lien avec ses frères et sœurs. Nous avons déjà vu de jolies photos de Tim Tim avec Inaaya Khemmu et son frère Jeh Ali Khan Pataudi. Il aime tout et on parie qu’il aime déjà la plus jeune soeur Raha Kapoor.