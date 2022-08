Taimur Ali Khan, Jeh Ali Khan jumeaux en kurtas roses alors qu’ils célèbrent Rakhi avec leur cousine Inaaya Kemmu

Taimur Ali Khan et Jehangir Ali Khan, deux enfants vedettes préférés, ont célébré Rakha Bandhan avec leur cousine la plus mignonne Inaaya Naumi Kemmu qui est la fille de Kunal Kemmu et Soha Ali Khan. Pour l’occasion spéciale, les deux frères ont été vus en train de se jumeler en kurtas roses.

Soha Ali Khan s’est rendu sur Twitter et a partagé une série de photos avec la légende “Joyeux garçons et filles de Rakshabandhan”. La première photo montre Saif Ali Khan et Soha célébrant le festival. Sur d’autres photos, on peut voir Jeh et Taimur célébrer le festival avec Inaaya en kurtas roses.

Pendant ce temps, le film de Kareena Kapoor Laal Singh Chaddha, remake du film hollywoodien Forrest Gump, est sorti en salles. Juste avant la sortie, #BoycottLaalSinghChaddha était à la mode sur les réseaux sociaux. Lors de son interview avec News18, Kareena avait déclaré : “Notre langage, nos sentiments et nos émotions sont très différents des leurs. Nous l’avons donc adapté pour nos écrans indiens, et je suis sûr que les gens l’apprécieraient. Mais il y a encore beaucoup de gens qui n’ont toujours pas vu Forrest Gump. Parce que les masses n’auraient pas vu Forrest Gump. Elle avait ajouté : “C’est une sorte de film classiste élitiste. C’est un film que les gens de masse n’ont pas vu, donc ils le verront pour une histoire. Ils ne le verront pas parce que c’est un remake de Forrest Gump. Bien sûr, Aamir (Khan) l’a fait pour ça mais c’est aussi une histoire que les gens aimeraient voir.”

Peu de temps après, Kareena Kapoor Khan a été brutalement critiquée pour avoir qualifié le film primé aux Oscars Forrest Gump de “sorte élitiste de film classiste”. L’actrice a répondu qu’elle avait été trollée en ligne pour ses remarques.

Dans une nouvelle interview avec News18, Kareena, tout en réagissant à une section d’utilisateurs de médias sociaux qui la trolle pour ses commentaires, a déclaré qu’il y a toujours une raison ou une autre pour laquelle les acteurs sont trollés tout en ajoutant que c’est la raison pour laquelle elle n’est pas sur Twitter. Elle a ensuite expliqué pourquoi elle avait fait une telle déclaration à propos de Forrest Gump.