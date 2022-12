Taimur Ali Khan a la réaction la plus adorable après avoir entendu parler de sa sœur Raha Kapoor [Exclusive]

La fille d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, Raha Kapoor, est déjà une star de la famille Kapoor et ses oncles et tantes meurent d’envie de la rencontrer et de la prendre dans leurs bras. L’un d’eux est notre actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan qui avait laissé tomber tout l’amour sur Raha et a dit qu’elle avait hâte de la tenir dans ses bras. Mais savez-vous que non seulement Bebo mais même Taimur Ali Khan sont très heureux d’avoir une petite sœur dans la vie après Innaya.

Une source révèle : “Le jour où Raha est née, Kareena a dit à son fils aîné Taimur qu’il était maintenant le frère aîné d’un autre frère et que c’est sa petite sœur qui est née aujourd’hui et Taimur n’a pas pu contenir son excitation de la voir et de tenir le petit beaucoup dans ses bras”. Mais comme il est rapporté que jusqu’à présent, il n’y a eu aucun visiteur et toute la famille se réunira bientôt pour rencontrer le bébé Raha Kapoor.

L’initié ajoute en outre : “Taimur est très enthousiaste à l’idée du rassemblement, et cela se produira lorsque Raha aura un mois le 6 décembre, elle est en effet la plus grande joie pour tout le Khandaan.” On dit aussi que le petit munchkin a tous les looks de la famille Kapoor.

Alia Bhatt est également de retour dans le jeu, et elle a l’air absolument en forme et en robe et ses huit grossesses perdues sont en effet louables et cela montre seulement qu’elle ne peut pas rester à l’écart des caméras et que son amour pour le cinéma est intact, elle est une artiste et continuera à travailler jusqu’à son dernier souffle. Il y avait aussi un fort buzz qu’Alia et Ranbir pourraient bientôt déménager dans leur bungalow de Bandra Kapoor avec leur fille Raha Kapoor.