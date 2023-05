Tailles des terrains des stades dans les meilleures ligues de football européennes

Tous les terrains de football peuvent se ressembler à l’œil nu. Les dimensions devraient être standardisées dans le jeu professionnel, n’est-ce pas ? Faux. En réalité, la taille des terrains peut varier d’un stade à l’autre.

Semblable au baseball en Amérique, historiquement, cela était souvent dû à des limitations d’espace physique sur le terrain sur lequel un stade était construit. L’installation de sièges, d’espaces de bureau, de zones de soutien et de tout ce dont vous avez besoin sur un terrain peut forcer le terrain lui-même à être ajusté. Mais contrairement au baseball, la variation des dimensions du terrain pour le football est beaucoup moins extrême. Parfois, un club peut choisir de définir son terrain à une certaine taille pour s’adapter à un style de jeu. Les terrains plus grands fonctionnent bien pour les équipes qui se concentrent sur la vitesse et le jeu ouvert. Des terrains plus petits peuvent aider les équipes qui aiment jouer à un jeu plus compact et physique.

La taille de terrain recommandée par la FIFA est de 115 x 74 mètres, mais il y a une marge de manœuvre dans les règles. Pour les terrains de qualité internationale, les dimensions doivent être comprises entre 110 et 120 mètres pour la ligne de touche et entre 70 et 82 mètres pour la ligne de but. De nombreux clubs, comme les plus grandes équipes d’Angleterre par exemple, se situent dans la partie charnue de cette gamme.

Tailles de terrain pour les plus grands clubs d’Europe

Les dimensions du terrain de certaines des meilleures équipes du football européen sont remarquablement cohérentes. D’autant plus que des stades neufs ou rénovés ont été construits, les clubs optent en grande partie pour les dimensions idéales du terrain. Et comme les clubs se disputent les droits d’hébergement des grands tournois internationaux en plus d’héberger leurs propres matchs, il est logique de s’en tenir aux directives de la FIFA. De nos jours, un terrain minuscule et bondé, parfaitement intégré dans un quartier résidentiel, est quelque chose que vous ne verrez probablement que dans les divisions inférieures.

Alors, comment se situent les meilleurs clubs d’Europe ? Voici un bref aperçu de certaines des grandes équipes et des terrains sur lesquels elles jouent :

FC Barcelone, Camp Nou, 115 x 74 mètres

Real Madrid, Santiago Benabéu, 115 x 74 mètres

Manchester United, Old Trafford, 115 x 74 mètres

Manchester City, stade Etihad, 115 x 74 mètres

Arsenal, Emirates Stadium, 115 x 74 mètres

Chelsea, Stamford Bridge, 113 x 74 mètres

Tottenham Hotspur, stade de Tottenham Hotspur, 115 x 74 mètres

Paris Saint-Germain, Parc des Price, 115 x 74 mètres

Bayern Munich, Allianz Arena, 115 x 74 mètres

Borussia Dortmund, Signal Iduna Park, 115 x 74 mètres

AC Milan / Inter Milan, San Siro, 115 x 74 mètres

Juventus, stade Allianz, 115 x 74 mètres

Naples, Stadio Diego Maradona, 120 x 74 mètres

Celtic, Celtic Park, 114 x 74 mètres

Rangers, Ibrox, 115 x 74 verges

Presque tous les grands clubs européens jouent sur un terrain exactement de la même taille – la FIFA a recommandé 115 × 74. Chelsea a le plus court à 113 mètres, tandis que le Celtic passe également sous la norme à 114.

La valeur aberrante la plus drastique est Napoli, récemment couronné champion de Serie A, dont le terrain mesure au maximum 120 mètres de long. Cependant, chacun de ces 16 côtés supérieurs joue sur le même terrain de 74 mètres de large. Pour mieux mettre en contexte la similarité de chacun, voici une superposition des 15 motifs :

Pas le graphique le plus intéressant, pour être sûr. Et donc l’ère des dimensions de terrain excentriques dans les plus grandes compétitions est largement derrière nous, avec le jeu et les sites modernes adoptant un terrain (principalement) standard.

Mais le charme et la variété des tailles de terrain perdurent dans les stades plus anciens et les ligues plus petites. Des terrains historiques d’Amérique du Sud à l’Amérique où nous pressons les terrains sur les terrains de baseball, il y a des clubs dans le monde entier qui fonctionnent toujours dans cette marge de manœuvre du livre de règles.

Photo: Imago