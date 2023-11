Taille sur le cœur : Purdue 98 Samford 45

S’il y avait des inquiétudes concernant un blocage mental pour les Purdue Boilermakers après la fin tragique de la saison dernière, ces inquiétudes ont été effacées lorsque les Boilers ont gagné 98-45. Les Boilers ont démarré à plein régime dès le début, prenant rapidement une avance de 21-1 et terminant la première mi-temps en tête 51-17.







Dans cette première mi-temps, Purdue a bombardé les Bulldogs derrière l’arc, tirant 9-16 (53%) derrière la ligne des trois points et ne retournant le ballon que 6 fois. Ils ont également tiré 8-11 depuis la ligne des lancers francs. L’entraîneur-chef Matt Painter est resté avec ses partants presque jusqu’au premier temps mort des médias, mais a fini par faire participer onze joueurs à cette première mi-temps, dont Will Berg.

À un moment donné de la première mi-temps, Myles Colvin a failli faire tomber la maison alors qu’il effectuait une contre-attaque rapide et ratait un alley-oop. L’étudiant de première année expierait ce tir manqué initial en allant 2-5 derrière l’arc et en terminant le match avec 8 points. La star du match, en dehors d’une solide performance de Zach Edey et d’une superbe soirée de tir de Braden Smith, était Cam Heide.

Heide a présenté un tir sauté en douceur et une capacité athlétique dont Purdue a désespérément besoin pour réussir cette saison. Il a tiré 5-9 depuis le sol et 3-4 derrière l’arc, et a également saisi 3 rebonds et distribué 2 passes décisives en 17 minutes. Ce type de performance au cours des premières parties de la saison se traduira par plus de minutes contre des adversaires de meilleure qualité.

En sortant en seconde période, Samford semblait vouloir essayer de retirer le ballon des mains d’Edey en jouant en zone. Purdue a rapidement sorti les Bulldogs de ce concept en marquant 20 points dans les 7 premières minutes de la seconde mi-temps. Les trois points marqués par Cam Heide, Fletcher Loyer et Trey Kaufman-Renn ainsi que deux dunks de Zach Edey ont poussé le score à 72-24.

Le joueur national de l’année en titre, Zach Edey, n’a joué que 20 minutes mais a marqué 16 points, récupéré 11 rebonds, obtenu 2 passes décisives et bloqué 4 tirs. Ce type de performance est attendu du grand homme de Boiler, mais Braden Smith a montré un jeu beaucoup plus agressif et confiant basé uniquement sur sa volonté de tirer comme principale menace de but. Smith a marqué 12 points sur 4-5 aux tirs derrière l’arc et a inclus 4 rebonds et 7 passes décisives.

Dans l’ensemble, les Boilers ont tiré 16-29 (55,2 %) derrière l’arc et 34-62 au total depuis le terrain (54,8 %) tout en ne faisant tourner le ballon que 15 fois (4 de ces revirements provenaient de joueurs qui ne joueraient pas de minutes majeures). cette saison en temps de nettoyage vers la fin du match). Ils ont facilement vaincu une équipe qui aurait dû être facile à vaincre et ont joué avec un avantage certain tout au long du match. Cet avantage était perceptible lorsque Lance Jones a commis une faute technique à la suite d’une altercation et Zach Edey a failli en obtenir une lui-même à la suite d’un enchevêtrement avec un joueur de Samford tout en essayant d’aider Fletcher Loyer à se relever du sol au début du match. Ce type d’avantage était quelque chose qui manquait cruellement la saison dernière.

Purdue cherchera à passer à 2-0 lorsqu’il affrontera Morehead State, une autre équipe qui a remporté sa conférence la saison dernière, le 10 novembre.

Joueur du match :

Il serait facile d’aller avec Zach Edey ici avec ses 16 points, 11 rebonds et 4 blocs, mais l’étudiant de première année Cam Heide s’est démarqué pour les Boilers lors de son premier match officiel en tant que Chaudronnier. Il a récolté 13 points sur un score global de 5-9 aux tirs et a récupéré 3 rebonds avec 2 passes décisives et 2 blocs. Qu’est-ce qui a le plus impressionné ? Son tir 3-4 derrière l’arc et sa capacité athlétique à être un défenseur de haut niveau sur et en dehors du ballon.

Statistiques:

