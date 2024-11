Après avoir terminé cinquième au Mondial junior 2024, le Canada cherche à se remettre sur la bonne voie à domicile cette année à Ottawa.

Et à un peu plus d’un mois du camp de sélection, le directeur du recrutement de TSN, Craig Button, a constitué la première édition d’une formation de 23 joueurs qui, selon lui, a une chance de ramener Équipe Canada sur la première place du podium.

À l’avant, les 13 attaquants de Button comprennent sept choix de première ronde, deux attaquants éligibles au repêchage de 2025 et le phénomène Gavin McKenna.

Button met en lumière deux attaquants de retour, Easton Cowan, premier tour des Maple Leafs de Toronto, et l’espoir des Jets de Winnipeg, Brayden Yager, qui joueront un rôle important pour le Canada cette fois-ci.

Cowan a joué un petit rôle l’an dernier pour le Canada, mais a connu une saison massive avec les Knights de London de la OHL, marquant 34 buts et 96 points en 54 matchs de saison régulière. En séries éliminatoires, il a récolté 34 points en 18 matchs, aidant London à remporter le championnat de la OHL et remportant les honneurs de joueur par excellence et de joueur le plus utile des séries éliminatoires.

« Vous revenez et vous savez que vous êtes un joueur de haut niveau », a déclaré Button à propos de Cowan. « Vous n’essayez pas d’être un joueur de haut niveau, vous le savez déjà. Pour moi, il joue un rôle déterminant, un joueur clé de première ligne pour cette équipe.

Yager a récolté un point par match lors du tournoi de l’an dernier, mais Button s’attend à ce que le joueur de 19 ans soit le meilleur centre du Canada. Après un échange hors-saison qui a envoyé ses droits dans la LNH de Pittsburgh à Winnipeg, Yager est de retour pour une cinquième saison dans la WHL avec Moose Jaw comme capitaine.

« Brayden Yager est ce joueur complet et bidirectionnel qui pourrait très bien être capitaine », a déclaré Button.

Porter Martone et Gavin McKenna sont les plus jeunes attaquants de sa formation, mais Button affirme que leur place dans l’équipe de cette année est bien méritée. Il prévoit qu’ils joueront ensemble après avoir fait preuve de beaucoup d’alchimie au sein de l’équipe canadienne médaillée d’or chez les moins de 18 ans.

Martone est éligible au repêchage de 2025 tandis que McKenna est le seul joueur de la liste de Button éligible au repêchage de 2026 à la fin de 2007.

« Il est l’un des meilleurs joueurs à l’extérieur de la LNH. Point final », a déclaré Button à propos de McKenna. « Pas seulement au Canada, mais de tout joueur repêché ou autre. Regardez ce qu’il fait partout et quand il joue. C’est un joueur dominant.

Sur la ligne bleue, Button compte sur le seul défenseur de retour de l’année dernière, Oliver Bonk, qui joue de grosses minutes pour le Canada. Depuis qu’il a été sélectionné 22e au total par les Flyers de Philadelphie en 2023, Bonk a continué de prospérer à Londres, marquant 24 buts et 67 points la saison dernière avant d’ajouter 16 points en séries éliminatoires.

Lors de la sélection de la défense, Button a mis l’accent sur des joueurs qui sont des patineurs exceptionnels et bons avec la rondelle.

« Vous avez besoin de joueurs capables de jouer à différents endroits », a déclaré Button. « Vous avez besoin d’offensive, de jeu à 5 contre 5, de tirs au but et d’avantages numériques.

« Oliver Bonk a joué dans la position idéale en avantage numérique. Vous avez donc là un joueur polyvalent. C’est un excellent tueur de penalty, donc en tant que défenseur de la meilleure paire, Oliver sera votre homme de référence. Je ne pense pas qu’il y ait de doute.

Devant le filet, Scott Ratzlaff était le troisième gardien de but l’an dernier et n’a pas eu de temps de jeu. Mais Button souligne le curriculum vitae impressionnant de Carter George avec le Canada et le jeu de Joshua Ravensbergen, éligible au repêchage, avec les Cougars de Prince George, comme raisons pour lesquelles ils pourraient avoir du temps de glace en décembre.

George a déjà aidé le Canada à remporter l’or chez les moins de 18 ans et à la Coupe Hlinka-Gretzky. Chez les U18, il a remporté le titre de meilleur gardien de but et a été nommé dans l’équipe All-Star. Dans la OHL avec Owen Sound, il a été nommé sur l’équipe d’étoiles des recrues la saison dernière.

« Il leur a sauvé la mise au Hlinka Gretzky. Il leur a sauvé la mise chez les U18 », a déclaré Button. « Carter George est exceptionnel.

« Cela étant dit, Joshua Ravensbergen est vraiment bon. Et Scott Ratzlaff leur a sauvé la mise au Hlinka Gretzky l’année précédente et était ici remplaçant l’année dernière. Je pense simplement qu’ils ont un trio de gardiens stables et équilibrés.

Les joueurs qui ont raté de peu la sélection pour Button incluent les choix de première ronde de 2024 Beckett Sennecke, Cayden Lindstrom et Jett Luchanko, notant que Lindstrom n’a pas encore joué cette saison en raison d’une blessure. Les attaquants aux scores élevés Riley Heidt et Andrew Cristall ont également raté la coupe, tout comme Michael Misa, éligible au repêchage de 2025.

« La profondeur globale des compétences, de la taille et de la volonté, ainsi que les joueurs vraiment complets, les placent dans une position formidable où ils peuvent dicter le jeu de tant de manières différentes », a déclaré Button à propos de son effectif. « Je pense que c’est une véritable marque de fabrique de cette équipe. »