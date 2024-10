Taille de l’État : Paul St-Pierre Plamondon veut réduire le nombre de fonctionnaires

Le Parti Québécois veut réduire la taille de l’État, qui a gonflé avec plus de 10 000 fonctionnaires équivalents temps complet (ETC) depuis 2018.

«Je pense qu’on doit réduire le nombre de fonctionnaires en ce qui a trait au contrôle administratif», a affirmé sans détour Paul St-Pierre Plamondon, jeudi.

Il y a désormais 78 836 employés ETC dans les ministères et organismes, 15% de plus qu’à l’arrivée au pouvoir du gouvernement de François Legault. Celle qui tient les cordons de la bourse, la ministre Sonia LeBel, ne veut pas réduire le nombre de fonctionnaires.

Le leader souverainiste n’est pas du même avis. S’appuyant sur le rapport du Protecteur du citoyen, il déplore notamment la multiplication des couches de bureaucratie dans l’appareil de l’État, au détriment des services aux citoyens.

Le chef péquiste soutient que depuis les commissions d’enquête Gomery et Charbonneau, les réformes de structure visent surtout à protéger l’image du gouvernement. La bureaucratie «empêche les gens de travailler sur le terrain, qui sont rendus à passer une grande partie de leur temps à remplir des formulaires de contrôle, puis de validation», fait-il valoir.

Paul St-Pierre Plamondon dit croire fermement dans l’expertise de la fonction publique québécoise, afin qu’elle ne soit pas dépendante du privé.

«Mais si on fait croître l’appareil de fonction publique pour des contrôles et des couches de bureaucratie pendant que les services en supportent… nous, on est dans la logique inverse de redistribuer ces mêmes sommes-là en services à la population» , a-t-il insisté.

Il n’a pas manqué de rappeler les nouvelles structures créées par le gouvernement Legault, comme Santé Québec ou Mobilité Infra. «Et qu’en est-il des services à la population?»

Le numéro un du PQ n’a pas voulu s’épancher sur les postes de fonctionnaires qui auraient été supprimés sous un gouvernement péquiste. Le plan de match sera dévoilé ultérieurement, en vue des prochaines élections de 2026.