Taille de la bande de Gaza et population par rapport aux États et aux villes américaines

La bande de Gaza a presque exactement la même superficie que Las Vegas, mais plus de trois fois sa population. Sa plus grande ville, Gaza, est plus peuplée que New York, avec plus de 650 000 habitants vivant sur ses 18 miles carrés.

Israël a lancé un barrage de frappes aériennes après une attaque surprise le 7 octobre du Hamas, le groupe militant qui contrôle la bande de Gaza. Environ 1 300 Israéliens ont été tués et plus de 4 100 blessés, selon des sources officielles israéliennes citées dans le rapport de l’ONU. Un responsable du Hamas a affirmé que le groupe avait également pris plus de 200 otages. La même mise à jour fait état de plus de 2 800 morts palestiniens et de 12 000 blessés à Gaza et en Cisjordanie, selon le ministère de la Santé de Gaza.