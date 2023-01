Tail-blazers : les maisons de couture se tournent vers les vêtements pour animaux de compagnie alors que la tendance “humanisation” se développe

Il y a des chapeaux Gucci fabriqués en Italie à partir de laine bouclée rose, des sacs de voyage Celine avec des garnitures en cuir de veau et un sac à main (poubelle) clouté de pointes d’or. Mais ce ne sont pas n’importe quels articles de mode de créateurs… ils sont créés pour des clients à quatre pattes et une queue.

L’année dernière, de nombreuses maisons de mode ont lancé des gammes pour animaux de compagnie, notamment Gucci, Celine, Tommy Hilfiger, Hugo Boss et Christian Louboutin. Dolly Parton a également lancé sa propre ligne de vêtements pour chiens en 2022, avec le nom Levrette Parton.

Et même la passerelle (ou la passerelle ?) a trouvé une place pour votre ami à quatre pattes. Ce mois-ci, le calendrier de la mode a commencé avec l’événement de la mode masculine Pitti Uomo en Italie et, aux côtés des derniers styles pour hommes, un nouvel événement, PittiPets, dédié aux vêtements, accessoires et articles de maison pour chats et chiens.

“Nous pensions depuis un certain temps à élargir les limites du style de vie de Pitti Uomo”, explique Antonio Cristaudo, directeur de Pitti Immagine. “Un marché en croissance a été créé en raison de la forte demande des consommateurs.”

Les marché mondial des vêtements pour animaux de compagnie devrait valoir 7 milliards de dollars d’ici 2032 avec un taux de croissance annuel de 5 %. Les ventes de vêtements pour animaux ont augmenté de 21 % depuis 2019 et le montant moyen dépensé par les propriétaires a augmenté de 9 %. Les chiens ont les plus grandes armoires, avec 60 % des vêtements pour animaux de compagnie achetés par leurs propriétaires. Rien qu’au Royaume-Uni, les dépenses annuelles pour les animaux de compagnie ont dépassé 7,5 milliards de livres sterling en 2020, selon la Pet Food Manufacturing Association, et il y a plus de 34 millions d’animaux de compagnie britanniques.

Certaines des nouvelles offres ont été inspirées par les propres animaux de compagnie des designers. La collection de pulls, de manteaux et de sacs de voyage Gucci a été conçue en pensant aux bosco et osco du directeur artistique Alessandro Michele. La gamme de plombs, pochettes pour caca et bols de Céline, conçue par Hedi Slimane, a été créée pour son labradoodle, Elvis.

Ce n’est pas seulement une tendance pour la mode de luxe. Les grandes marques telles que H&M ont également créé des vêtements pour chiens. Chris Corbin, directeur commercial de la plus grande chaîne de soins pour animaux de compagnie du Royaume-Uni, Pets at Home, a déclaré que les ventes de pulls et de sweats à capuche pour chiens avaient augmenté de plus de 60 % d’une année sur l’autre. “Cela est motivé par un nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie, et les animaux de compagnie deviennent une partie intégrante de la famille dans une tendance croissante à l’humanisation.”

Les animaux de compagnie deviennent partie intégrante de la famille dans une tendance croissante à l’humanisation Chris Corbin, Animaux domestiques à la maison

Changements dans le démographie de la possession d’animaux de compagnie ont contribué à alimenter cette tendance. Près des deux tiers de ceux qui ont récemment acquis un animal de compagnie au Royaume-Uni ont entre 16 et 34 ans. Ces propriétaires du millénaire et de la génération Z ont tendance à traiter leurs animaux de compagnie comme une extension de leur famille humaine et sont plus susceptibles d’acheter de la nourriture, des accessoires et des vêtements similaires aux produits qu’ils achèteraient pour eux-mêmes.

Ileana Ciamarone, co-fondatrice de la marque italienne durable pour animaux de compagnie Omniagioia, a créé des gamelles, des pulls et des manteaux pour chiens en utilisant des matériaux recyclés et l’impression 3D. Les produits écologiques qui réduisent l’empreinte carbone d’un animal de compagnie gagnent en popularité, dit-elle. « De grandes quantités de matières plastiques sont consommées sur le marché des soins pour animaux de compagnie, donc réduire cela en utilisant des matériaux 100 % recyclables était un objectif pour nous. Notre ligne a également une esthétique minimale pour les amoureux des animaux et du design.

L’intérêt pour les vêtements pour animaux a coïncidé avec la montée des influenceurs pour animaux de compagnie sur Instagram et TikTok. Lévrier italien Tika l’Iggy et Fou Billie, un mélange de chihuahua et de lévriers italiens, est en tête du peloton sur les réseaux sociaux avec des offres de marque et des collaborations de mode.

Tea Kainu est PDG de Paikka, une marque finlandaise de vêtements pour animaux de compagnie présentée à PittiPets. Elle fabrique des manteaux pour ses chiens depuis l’âge de 14 ans et pense que leurs vêtements doivent être considérés de la même manière que la mode humaine. « Vous pouvez concevoir des produits du point de vue d’un chien tout en les rendant à la mode. Les vêtements devraient également être dans les grands magasins et les magasins de style de vie plutôt que dans les animaleries », dit-elle.

“Pourquoi ne voudriez-vous pas acheter la veste d’hiver de votre ami à quatre pattes au même endroit et au même moment que lorsque vous en achetez une pour vous-même ? Et, dans le meilleur des cas, ces vestes seraient assorties. »