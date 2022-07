Taika Waititi sur “Thor” et “Notre drapeau signifie la mort”"

Même lorsque votre travail consiste à imaginer les aventures interplanétaires d’un dieu nordique, vous voudrez peut-être vous enfuir et jouer aux pirates.

Ainsi, pendant les semaines, il éditait « Thor : Amour et tonnerre », le film Marvel qui s’ouvre le 8 juillet, Taika Waititi, son réalisateur et co-scénariste, prenait parfois des week-ends pour un voyage différent.

Il serait équipé d’une perruque grise fluide, de poils faciaux assortis et de tatouages ​​​​temporaires, et enfilerait un équipement en cuir délicieusement fétichiste pour représenter Barbe Noire, le boucanier à l’épée et à la longe de la série comique HBO Max. “Notre drapeau signifie la mort.”