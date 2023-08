Taika Waititi révèle ses désirs pour un méchant potentiel

Chaque film de super-héros est jugé sur la qualité leur le méchant a travaillé et pour le MCU, le taux de réussite de antagonistes est de haut en bas. Nulle part cela n’est plus apparent qu’avec les films de Thor : Loki et Hela sont de très bons méchants, Malekith et les Elfes Noirs ne le sont pas et Gorr le Dieu Boucher dépend en fin de compte de ce que vous ressentez à propos de Thor : Amour et tonnerre dans l’ensemble.

Le secret du succès de Taika Waititi

Taika Waititi, qui a réalisé les deux Amour et tonnerre et Thor : Ragnarök, a donné son avis sur qui, selon lui, serait un bon méchant pour que l’Odinson affronte ensuite. Alors que Thor 5 ne semble pas figurer au dossier au moment de la rédaction, a révélé Waititi dans le prochain livre de Titan Books film spécial livre pour Amour et tonnerre qu’il aimerait « s’élever » de Hela et « un dd un méchant qui est en quelque sorte plus redoutable.

« Ce doit être quelque chose qui donne l’impression de continuer avec l’évolution du personnage », a-t-il poursuivi, « mais toujours d’une manière très amusante et en lui donnant toujours des choses à affronter qui donnent l’impression qu’elles s’appuient sur les obstacles qu’il doit surmonter. Sp précisément mentionnant Hela comme référence pour les méchants de Thor est peut-être un peu révélateur de l’ensemble de Waititi réflexions sur Goret peut amener l’esprit de certains fans à savoir qui pourrait travailler comme un tel ennemi pour le héros . Plus intéressant encore, il a ajouté qu’il aimerait intégrer davantage de parties de l’origine de la bande dessinée de Thor et le faire affronter des ennemis à la fois hors de ce monde et fidèles aux racines des Asgardiens.

S’adressant à Thor en tant que personnage, Waititi a parlé de la « élément amusant » du personnage qu’il veut creuser. « [Thor ] a une désinvolture et une sorte de fanfaronnade quand il visite ces mondes et rencontre ces extraterrestres que je ne pense pas que vous obtiendriez quand c’est un terrien voyageant dans l’espace explorant l’univers. C’est pour cette raison qu’il veut faire affronter le dieu du tonnerre « de plus en plus de bêtes, de monstres et d’extraterrestres bizarres et fous. Tout cela dépend si Thor 5 même Obtient un feu vert, qui ressemble moins à un chose sûre maintenant qu’il ne l’aurait fait il y a seulement quelques années.

Titan Books’ Thor : Love & Thunder, le spécial officiel du film livre sortira le 19 septembre.

[via[viaVariété]

