Taika Waititi, la petite amie Rita Ora emballée sur PDA avec Tessa Thompson, les internautes réagissent

Plusieurs rapports ont fait le tour que la cinéaste-acteur Taika Waititi est en couple avec la chanteuse Rita Ora. Parlant de la même chose, une source avait déclaré au Sun: «Ils sont en couple depuis début mars mais ont gardé les choses discrètes. Cependant, tous leurs amis connaissent la relation – ils sont vraiment amoureux l’un de l’autre. Maintenant, il semble qu’ils soient dans une relation ouverte avec les dernières photos qui ont frappé Internet.

L’un des Twitterati a publié quelques photos dans lesquelles Taika est vue en train d’embrasser non seulement Rita, mais aussi son acteur « Thor: Love and Thunder » Tessa Thompson. Cela ne s’arrête pas là, il y a des photos où Rita et Tessa scellent également leurs lèvres avec un baiser. L’internaute a posté les photos avec un tweet indiquant: « Rita Ora et Taika Waititi sont-elles dans une relation ouverte avec Tessa Thompson? »

Peu de temps après, une série de citations Twitterati a tweeté le tweet avec leurs réactions qui sont vraiment incontournables.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, le prochain réalisateur de Taika est « Thor: Love and Thunder » avec Chris Hemsworth dans le rôle principal. Le film MCU très attendu met également en vedette Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn et Jeff Goldblum dans des rôles importants dont quelques-uns reprennent les leurs des films précédents. .

« Thor: Love and Thunder » devrait sortir sur grand écran le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel (MCU).