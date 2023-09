Tai s’en prend à la Chine et au climat pour appeler à réformer l’OMC

Ce discours fait partie d’une campagne menée par l’administration Biden pour convaincre un monde sceptique que les États-Unis veulent relancer l’OMC moribonde. L’une des fonctions les plus critiques de l’organisation internationale, le règlement des différends commerciaux, a été désactivée depuis que Trump a bloqué les nouveaux juges de son plus haut groupe de règlement des différends en 2019. Dans le cadre de cette poussée, le président Biden a appelé cette semaine les nations du monde à l’Assemblée générale des Nations Unies à réformer également l’OMC.

« Nous allons poursuivre nos efforts pour réformer l’Organisation mondiale du commerce et préserver la concurrence, l’ouverture, la transparence et l’État de droit tout en lui donnant les moyens de mieux répondre aux impératifs d’aujourd’hui, comme la promotion de l’environnement propre. transition énergétique, protection des travailleurs, promotion d’une croissance inclusive et durable », a déclaré Biden mardi.

Tai a déclaré dans une interview cette semaine qu’elle espérait faire des progrès en matière de réforme bientôt, affirmant que parvenir à un accord sur les règles de règlement des différends d’ici 2024 était un « objectif louable », comme l’ont fixé les pays membres l’année dernière. Cela, a-t-elle souligné, ne dépendrait pas uniquement de la contribution des États-Unis au sein de cette organisation fondée sur le consensus et composée de 164 membres.

Mais de nombreux partenaires commerciaux ne sont toujours pas convaincus des intentions américaines. Depuis qu’ils ont bloqué la nomination de nouveaux juges à l’Organe d’appel de l’OMC, les États-Unis ont refusé de participer à un processus alternatif de règlement des différends mis en place par leurs partenaires européens et d’autres. Dans le même temps, l’administration Biden a adopté des subventions industrielles aux énergies propres – au cœur de sa loi sur la réduction de l’inflation – qui, selon les critiques, violent les règles de l’OMC interdisant le soutien de l’État aux industries nationales.

Ces actions ont conduit certains partenaires commerciaux à conclure que les États-Unis sont mieux servis par une OMC dysfonctionnelle, malgré le discours de réforme de l’administration Biden. C’est une accusation contre laquelle Tai s’est hérissé pendant l’interview.

« Je n’ai pas assez de temps et d’argent pour gaspiller des ressources à Genève dans un processus auquel nous ne croyons pas vraiment », a déclaré Tai.

« Lorsque le président Biden en parle depuis l’Assemblée générale des Nations Unies, si nous avons encore des partenaires commerciaux qui veulent remettre en question notre sérieux, alors je pense que le problème vient de ces partenaires et pas de nous », a-t-elle ajouté.

Mais même si Tai appelle à des idées de réforme, elle et d’autres responsables américains n’ont pas voulu divulguer leurs propres préférences quant à la manière de réformer l’organisme commercial mondial. La réputation des États-Unis à l’OMC étant si dégradée, Tai et d’autres responsables américains ont déclaré que toute proposition officielle approuvée par Washington serait rejetée d’emblée par de nombreux autres partenaires commerciaux – condamnant ainsi les idées au sein de cet organe consensuel.

Au lieu de faire des propositions officielles, les États-Unis ont avancé plus de 30 idées informelles pour réformer le processus de règlement des différends lors de récentes conversations à Genève. D’autres membres de l’OMC disent les Américains ont poussé l’idée d’un système à deux niveaux dans lequel les différends ne progresseraient au-delà d’un premier jugement non contraignant jusqu’à l’étape juridiquement contraignante de l’Organe d’appel que si les deux parties acceptaient d’aller de l’avant. Tai a résisté à confirmer ou à nier ces plans lors de son entretien.

« Laissons le processus se dérouler », a-t-elle déclaré, « car un système de règlement des différends pleinement opérationnel et accessible à tous ne se limite pas à ces questions binaires, oui ou non. [questions]. Il s’agit en fait d’un processus dans lequel tout le monde adhère.

En plus des discussions sur le règlement des différends, Tai a également déclaré que l’OMC devrait reconsidérer la manière dont elle traite les subventions industrielles provenant d’économies non marchandes comme la Chine, qui a investi de l’argent public dans des secteurs clés comme l’acier et les technologies d’énergie propre.

Ces « pratiques non marchandes vont vraiment à l’encontre de l’esprit des règles de l’OMC et ont vraiment fait pencher la balance », a-t-elle déclaré. « L’OMC doit composer avec cette réalité. »

La principale différence entre les subventions industrielles chinoises et celles adoptées par l’administration Biden, a déclaré Tai, est que les subventions américaines sont transparentes, alors que les membres n’ont pas de clarté sur les niveaux de subventions ou les processus décisionnels de la Chine. Et les actions américaines répondent à celles de Pékin.

« Je sais que nous recevons beaucoup de questions : « N’êtes-vous pas en train d’imiter la Chine ? » », a-t-elle déclaré, faisant référence aux subventions aux énergies propres et aux semi-conducteurs adoptées sous Biden. Mais ces politiques sont « en réalité toutes défensives et correctives et fondées sur la reconnaissance du fait que les règles du jeu ne sont pas équitables à l’heure actuelle et que le commerce n’est pas équitable ».

À Genève, les États-Unis veulent que l’OMC reconnaisse que les pays ont le droit unilatéral de décider quand une action, comme les droits de douane imposés par l’ancien président Donald Trump sur l’acier et l’aluminium, est dans leur intérêt de sécurité nationale et ne peut donc pas être contestée en vertu des règles de l’OMC. . Cela pourrait permettre aux États-Unis et à d’autres pays d’imposer plus librement des droits de douane ou des subventions pour contrecarrer la politique économique de la Chine.

Tai a déclaré plus tôt cette année que l’OMC se trouvait sur une « glace mince » lorsqu’elle remettait en question les politiques de sécurité nationale de ses membres, mais elle a résisté à être liée à des plans spécifiques lors de son entretien. Au lieu de cela, elle a déclaré que l’OMC devait « ouvrir les yeux » et « engager une conversation sur la nécessité d’apporter des correctifs et sur la manière de rétablir des règles du jeu équitables alors que les choses sont si inclinées ».

En plus des subventions, Tai a déclaré que les membres de l’OMC devraient également envisager des changements pour aider les pays à faire face au changement climatique et à aider les pays en développement à s’industrialiser. L’objectif, a-t-elle déclaré, devrait être de concevoir des règles permettant aux nations de soutenir les industries nationales des énergies propres et les réglementations climatiques sans enfreindre les règles internationales.

L’OMC devrait éviter « d’empêcher ses membres d’exercer leurs droits – qu’il s’agisse de la sécurité essentielle, du droit au développement ou de la lutte contre la désindustrialisation », a déclaré Tai. « Je pense que nous devrions trouver comment faire de l’OMC une partie de la solution. »