La maire de Paris, Anne Hidalgo, a été contrainte de se défendre après s’être rendue dans les territoires français d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, les opposants s’interrogeant sur l’empreinte carbone et les coûts de son voyage et sur l’intérêt de la capitale.

Selon un communiqué publié lundi soir par son cabinet, le déplacement de la maire socialiste, accompagnée respectivement de Pierre Rabadan et Jacques Martial, ses adjoints aux sports et aux outre-mer, s’est déroulé du 16 au 22 octobre.