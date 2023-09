L’épouse d’Ayushmann Khurrana, Tahira Kashyap, écrit un adorable souhait d’anniversaire pour l’acteur.

Ayushmann Khurrana, qui profite actuellement du succès de son dernier opus Dream Girl 2, fête aujourd’hui (14 septembre) son 39e anniversaire et sa femme Tahira Kashyap a écrit une belle note pour lui souhaiter.

Jeudi, Tahira Kashyap, l’épouse d’Ayushmann Khurrana, a partagé quelques photos molles avec son mari et a écrit une courte note pour lui. Sur les photos, on pouvait voir Tahira embrasser Ayushmann sur les joues et se serrer dans les bras. Le couple a été vu en train de tuer les vêtements ethniques. Alors que Tahira portait un sari violet, Ayushmann a opté pour une kurta traditionnelle noire.





En plus des photos, Tahira a également écrit un petit mot sincère pour souhaiter l’anniversaire de son mari. Elle a écrit : « Joyeux anniversaire, âme sœur @ayushmannk, je t’aime tellement ! Tu es le seul pour qui je peux danser jusqu’à 4 heures du matin et nous l’avons fait ! Même si mes jambes tremblaient au-delà d’un certain point, Basanti ne s’est pas arrêté !! Vous apportez tellement de bonheur à tout le monde autour de vous. Il n’y a personne comme toi ! Haal-e-dil elaan karti hun je t’aime ! Votre véritable amante.

Tahira Kashyap et Ayushmann Khurrana se sont mariés le 8 novembre 2008 et ont également deux enfants, Virajveer et Varushka. Le couple partage souvent ses photos ensemble sur les réseaux sociaux.

Ayushmann Khurrana a également réagi au souhait d’anniversaire de Tahira Kashyap et a écrit dans la section commentaires : « Merci d’avoir rendu cet anniversaire si spécial, vous Khoobsoorat Soul. » Neeti Mohan a écrit : « Objectifs de couple et meilleurs hôtes de fête. » Les fans ont également déversé leur amour sur le couple. L’un des commentaires disait : « Ce couple unique en son genre. » Un autre a écrit : « Article si mignon pour le meilleur Ayushmann Khurrana. »

Pendant ce temps, sur le plan professionnel, Ayushmann profite actuellement du succès de son Dream Girl 2. L’acteur a impressionné les fans avec sa performance en tant que Pooja dans le film réalisé par Raaj Shaandilya. Le film met également en vedette Paresh Rawal, Ananya Panday, Abhishek Banerjee et Manjot Singh, entre autres, et a dépassé les 100 crores de roupies au box-office mondial.