Tahira Kashyap va sortir un nouveau livre ‘Les 7 péchés d’être une mère’ | Nouvelles des gens

New Delhi : la scénariste et réalisatrice Tahira Kashyap est sur le point de sortir son nouveau livre, intitulé « Les 7 péchés d’être une mère ». Tahira a choisi l’occasion de la fête des pères pour dévoiler l’actualité de son prochain livre parmi ses followers sur les réseaux sociaux.

« J’aime les papas (les miens et ceux de mes enfants) – mais à l’occasion de la fête des pères, je veux partager des nouvelles spéciales sur mon nouveau livre !! C’est un péché et, espérons-le, délicieux… Il s’appelle… LES 7 PÉCHÉS D’ÊTRE UN MÈRE », a-t-elle écrit sur Instagram.

Les fans et les membres de l’industrie cinématographique ont inondé Tahira de messages de félicitations.

« Je ne peux pas attendre », a commenté la chanteuse Neeti Mohan.

« Génial… j’ai hâte pour celui-ci », a commenté la productrice Pragya Kapoor.

Parallèlement à cela, Tahira a posté quelques photos d’elle sautant de joie en présentant l’écran de son ordinateur portable.

Avant « Les 7 péchés d’être une mère », Tahira a écrit plusieurs autres livres, dont « Cracking the Code: My Journey in Bollywood », « Souled Out » et « Les 12 commandements d’être une femme ».