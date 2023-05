Tahira Kashyap partage une vieille vidéo de danse avec son défunt beau-père P Khurrana alors qu’elle lui rend un hommage émouvant

Le père d’Ayushmann Khurrana et d’Aparshakti Khurana et le célèbre astrologue P Khurrana sont décédés à Mohali la semaine dernière le vendredi 19 mai en raison d’une « maladie incurable prolongée », selon la déclaration de famille. Le jeudi 25 mai, la famille a tenu une réunion de prière pour se souvenir de l’âme décédée.

L’épouse d’Ayushmann et auteur-cinéaste Tahira Kashyap Khurrana a partagé certaines de ses photos et clips inédits avec son défunt beau-père et lui a même écrit un hommage émouvant hier. « Je n’ai pas encore rencontré de beau-père qui aimait sa belle-fille féministe », a déclaré Tahira dans un poème qu’elle a écrit elle-même et utilisé comme voix off pour sa vidéo, dans laquelle P Khurrana a même été vue en train de danser. avec sa belle-fille.

Avec un clip, elle a écrit : « Papa. Une relation depuis que je suis au lycée. Je me souviens de toutes mes premières. à l’université pour t’offrir à toi et à maman un portrait que j’ai fait faire par un artiste pour t’impressionner. La fois où j’ai eu du mal à t’appeler papa et puis ça ne partait tout simplement pas. La première fois que j’avais entendu dire que tu étais absolument cool avec moi ne pas changer ma base après le mariage. Vous avez respecté ma famille, brisé toutes les traditions et m’avez laissé rester heureux. Combien de fois voyez-vous cela. Il y a eu de nombreuses premières.

« Mais ce premier que je suis sur le point de mentionner était peut-être le dernier. Il y a à peine 2 jours, je fouillais dans vos affaires et j’ai vu que vous gardiez le magazine qui avait ma couverture. Cela a été cliqué il y a de nombreuses années, mais vous l’avez chéri et je ne l’ai jamais su. Ça me brise le cœur de ne pas avoir le héros autour du garçon que j’aime le plus. Je n’ai jamais rencontré, je ne rencontrerai peut-être jamais quelqu’un comme toi. Je n’oublierai jamais tes rires, tu vas nous manquer papa », a-t-elle conclu.





Rajkummar Rao, Dia Mirza, Bhumi Pednekar, Shilpa Shetty, Twinkle Khanna et plusieurs autres célébrités ont présenté leurs condoléances dans la section des commentaires. Ayushmann Khurrana avait lui-même partagé certaines des photos de la réunion de prière et a écrit un hommage à son défunt père jeudi.

