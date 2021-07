Tahira Kashyap montre la « danse » des épaules dans un nouveau message | Nouvelles des gens

New Delhi : la cinéaste et scénariste Tahira Kashyap a partagé une vidéo présentant ses compétences en danse des épaules et en entraînement tout en s’assurant que personne ne la regarde.

Tahira a posté une vidéo dimanche matin sur Instagram. Dans le clip, on la voit assise sur une machine d’entraînement à l’épaule et en train de groover sur le morceau « Awaara » du rappeur populaire Badshah.

Pour la légende, Tahira a écrit: « L’entraînement / la danse / l’étirement des épaules tout en s’assurant que personne ne regarde et dans le processus de prendre conscience, de perdre des battements, puis de me racheter à nouveau en ajoutant quelques secousses, en espérant toujours que personne ne voit et puis en publiant pour le monde à voir. »

Elle a ajouté: « Un tel hypocrite #entraînement#losingmyplotbutnotmymask #reels. »

Parlant de son travail à venir, Tahira, qui est l’épouse de l’acteur de Bollywood Ayushmann Khurrana, fait partie de l’anthologie romantique « Feels Like Ishq », qui sera publiée sous forme numérique. Son segment s’intitule « Quaranteen Crush ».

Il rassemble six réalisateurs — Ruchir Arun, Tahira Kashyap Khurrana, Anand Tiwari, Danish Aslam, Jaydeep Sarkar, Sachin Kundalkar et Devrath Sagar.

« Feels Like Ishq » met en vedette Radhika Madan, Amol Parashar, Kajol Chug, Mihir Ahuja, Simran Jehani, Rohit Saraf, Saba Azad, Sanjeeta Bhattacharya, Zayn Khan, Neeraj Madhav, Tanya Maniktala et Skand Thakur dans les rôles principaux.

« Feels Like Ishq » sera diffusé sur Netflix le 23 juillet.