Tahir Raj Bhasin se souvient de sa co-star de Chhichhore Sushant Singh Rajput alors que le film termine 3 ans

Le drame de passage à l’âge adulte de Nitesh Tiwari, Chhichhore, est sorti le 6 septembre 2019 et a suscité des critiques élogieuses du public et des critiques. Sushant Singh Rajput, Shraddha Kapoor, Varun Sharma, Naveen Polishetty, Tushar Pandey et Tahir Raj Bhasin ont joué les rôles principaux dans le film à succès qui a recueilli plus de Rs 200 crore au box-office.

Alors que le film terminait trois ans après sa sortie le mardi 6 septembre, Tahir, qui jouait Derek dans le film, s’est rendu sur son compte Instagram pour partager quelques moments des coulisses du tournage du film, et s’est souvenu du regretté acteur Sushant ” sans qui cette histoire n’aurait jamais été racontée.”

En plus de partager les photos, il a écrit : “#3ansdeChhichhore aujourd’hui. Vivre une vie de campus universitaire en tant que Derek était une course folle qui s’accompagnait de moments de plaisir insensé. Voici quelques extraits BTS des décors du monde de ‘Chhichhore des années 90 de @niteshtiwari22 ‘. Un grand bravo à toute la distribution et à l’équipe qui ont tout donné et qui ont permis au film de se produire.”





“#RememberingSSR sans qui cette histoire n’aurait jamais été racontée. @nadiadwalagrandson @wardakhannadiadwala #FoxStarStudios”, a-t-il conclu en se souvenant de Sushant qui jouait Aniruddha Pathak dans le film. C’était la dernière sortie en salles de l’acteur de Dil Bechara avant sa disparition prématurée le 14 juin 2020.

Pour en revenir à Tahir, chez DNA, nous avions rencontré l’acteur lors des promotions du drame sportif 83 de Kabir Khan dans lequel il incarnait le légendaire joueur de cricket Sunil Gavaskar. Chhichhore a été une expérience tellement incroyable parce que c’était un film qui a été adoré par le public. Nous avons remporté un prix national et j’ai eu l’opportunité de travailler avec Nitesh Tiwari. Chhichhore a été le premier grand succès commercial, alors les gens ont commencé à me regarder différemment. ”