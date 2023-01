Tagovailoa probablement absent pour la finale Jets-Dolphins; Bridgewater incertain

Le Dauphins de Miami pourraient se passer de leurs quarts partants et remplaçants avec leurs espoirs en séries éliminatoires lorsqu’ils affronteront les Jets de New York lors de la semaine 18.

Tua Tagovailoa ne fait pas partie de la préparation des Dolphins pour leur finale de saison régulière car il est toujours sous protocole de commotion cérébrale, a déclaré l’entraîneur Mike McDaniel aux journalistes lundi. De plus, McDaniel est resté incertain quant au statut de Teddy Bridgewater qui s’est cassé le doigt à la main lanceuse lors de la défaite des Dolphins face au Patriots de la Nouvelle-Angleterre le dimanche.

“Pour moi, je me prépare à la fois pour Skylar [Thompson] et Teddy”, a déclaré McDaniel. “Je pense qu’il est trop tôt pour savoir quoi que ce soit sur Teddy.

“Avec Tua, je n’ai même pas pensé au statut de joueur”

Tagovailoa a été placé sous protocole de commotion cérébrale le 26 décembre, un jour après la défaite 26-20 des Dolphins contre le Emballeurs de Green Bay . Il a joué l’intégralité de ce match, lançant trois interceptions en seconde période qui ont aidé les Packers à se ressaisir d’un déficit à deux chiffres pour gagner. Un examen conjoint par le NFL et la NFLPA a découvert que Tagovailoa n’avait montré aucun symptôme de commotion cérébrale pendant ce match.

C’est la deuxième fois que Tagovailoa est placé dans le protocole de commotion cérébrale cette saison, après avoir raté deux matchs en octobre après une défaite de la semaine 4 contre le Bengals de Cincinnati . La NFL a également apporté des modifications à ses protocoles de commotion cérébrale après l’épisode de Tagovailoa.

Bridgewater a commencé à la place de Tagovailoa, qui mène la ligue au classement des passeurs, contre les Patriots lors de la semaine 17. Il a complété 12 des 19 passes pour 161 verges avec un touché et une interception, mais est parti au troisième quart quand il a tenté de s’attaquer à Kyle Dugger. sur le choix de sécurité des Patriots.

McDaniel a déclaré que Bridgewater pensait pouvoir revenir jouer dans le match, bien qu’il soit brièvement allé au vestiaire et ne soit jamais revenu. Les Dolphins en sauront plus sur le statut de Bridgewater pour la semaine 18 mercredi, a ajouté McDaniel.

Thompson, une recrue de septième ronde, a complété 12 des 21 passes pour 104 verges avec un touché et une interception dimanche, alors qu’il tentait de mener les Dolphins à un retour avant de chuter 23-21. En six matchs cette saison, Thompson a complété 40 de ses 74 passes (54,1 %) pour 382 verges avec un touché et trois interceptions, lui donnant une cote de passeur de 56,2.

Miami doit battre New York et la Nouvelle-Angleterre doit perdre contre Buffalo pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

