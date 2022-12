Tagovailoa et Zaporizhzhia font la liste des mots les plus mutilés

BOSTON (AP) – “Le quart-arrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, a expliqué l’importance du cratère d’impact de Chicxulub à l’acteur Domhnall Gleeson autour d’un verre de negroni sbagliato dans la ville ukrainienne de Zaporizhzhia”, est le genre de phrase qui pourrait bien vous attacher la langue dans nœuds.

Il contient cinq exemples de la liste de cette année des mots les plus mal prononcés publiée mercredi par The Captioning Group, qui depuis 1991 a sous-titré et sous-titré des événements en temps réel à la télévision aux États-Unis et au Canada.

Le groupe de sous-titrage a compilé la liste depuis 2016 en sondant les mots et les noms les plus souvent mutilés à la télévision en direct par les lecteurs de nouvelles, les politiciens, les personnalités publiques et autres. Il est commandé par Babbel, la société d’apprentissage des langues en ligne basée à New York et à Berlin.

Oui, la liste est un peu humoristique, mais elle est également éducative et souligne comment certains des plus grands événements internationaux de l’année sont entrés dans la conscience nord-américaine, a déclaré Esteban Touma, producteur de contenu senior et professeur de langues chez Babbel.

“Cela montre vraiment comment nous interagissons avec d’autres langues et donne vraiment une bonne idée de ce qui se passe dans le monde et comment nous nous connectons avec les gens à l’étranger”, a-t-il déclaré.

Ne soyez pas intimidé par des mots difficiles à prononcer, a-t-il dit. C’est une occasion d’apprendre. Après tout, même les professionnels ont parfois des problèmes.

“Les gens veulent avoir la bonne prononciation, mais c’est difficile à faire”, a-t-il déclaré.

Demandez à Joe Biden.

Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak était tristement connu sous le nom de «Rasheed Sanook» par le président américain, mais il n’était pas le seul à tomber sur le nom, qui devrait être prononcé REE-shee SOO-nahk.

Ensuite, il y a la chanteuse Adele, lauréate d’un Grammy, qui a informé le monde en octobre que ses fans prononçaient mal son nom depuis des années. Ce n’est pas “ah-DELL” mais “uh-DALE”.

Les autres mots de la liste, avec des prononciations phonétiques fournies par Babbel, étaient :

– Chicxulub (CHICK-choo-loob) – Le cratère dans le golfe du Mexique causé par l’astéroïde qui, selon les scientifiques, a probablement causé l’extinction des dinosaures, a récemment fait la une des journaux.

– Domhnall Gleeson (DOH-null GLEE-sun) – L’acteur irlandais a appelé l’animateur de talk-show Stephen Colbert pour avoir mal prononcé son prénom.

– Édimbourg (ed-in-BRUH) – Les présentateurs de nouvelles américains ont été critiqués pour avoir mal prononcé la capitale écossaise lors de la couverture du mémorial de la reine Elizabeth II en septembre.

– Negroni sbagliato (ne-GRO-nee spah-lee-AH-toh) – La boisson alcoolisée a été présentée au monde par l’actrice Emma D’Arcy, dont la mention sur les réseaux sociaux de la boisson a reçu plus de 14 millions de vues.

– Novak Djokovic (NO-vak JO-kuh-vich) – La star du tennis serbe a fait la une des journaux en janvier lorsqu’il a été interdit de participer à l’Open d’Australie et expulsé pour ne pas avoir respecté les règles nationales de vaccination contre le COVID-19.

– Règle d’Ohtani (oh-TAHN-ee) – La règle de la Major League Baseball nommée d’après le MVP de l’AL 2021 Shohei Ohtani permet à un lanceur partant de rester dans un match en tant que frappeur désigné même après avoir quitté le monticule.

– Tuanigamanuolepola (Tua) Tagovailoa (TOO-uh-ning-uh-mah-noo-oh-LEH-po-luh TUNG-o-vai-LOH-uh) – Le quart-arrière des Dolphins de Miami est devenu le centre de discussion sur les protocoles de commotion cérébrale de la NFL après avoir subi des blessures lors de matchs consécutifs.

– Zaporizhzhia (zah-POH-reezha) – La ville ukrainienne abrite la plus grande centrale nucléaire d’Europe, qui a été fermée en septembre alors que la guerre entre la Russie et la Russie faisait rage dans la région.

Mark Pratt, Associated Press