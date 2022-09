Tagovailoa des dauphins transporté à l’hôpital après une blessure à la tête, questions soulevées sur le protocole de commotion cérébrale

Le quart-arrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, a été blessé au cou et à la tête après avoir été projeté au sol jeudi soir contre les Bengals de Cincinnati et a été emmené hors du terrain sur une civière.

Les Dolphins ont déclaré que Tagovailoa était conscient, avait des mouvements dans toutes ses extrémités et avait été emmené au centre médical de l’Université de Cincinnati pour une évaluation plus approfondie.

Les Dolphins ont déclaré après leur défaite 27-15 contre les Bengals que Tagovailoa devait être libéré de l’hôpital et rentrer chez lui avec l’équipe, mais il n’y a pas eu d’autre mise à jour.

Tagovailoa a été pourchassé et limogé par Josh Tupou de six pieds trois pouces et 340 livres avec environ six minutes à jouer en première mi-temps. Il a été retourné et jeté sur le gazon. Alors qu’il était au sol, ses mains se figèrent devant son visage. Il est resté couché pendant plus de sept minutes avant d’être chargé sur un panneau arrière, stabilisé et attaché à une civière après le retrait de son masque facial.

Le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa est examiné après le coup sûr jeudi soir. (Jeff Dean/Associated Press)

Les joueurs des Dolphins se sont rassemblés alors que Tagovailoa sortait du terrain et que la foule scandait “Tua! Tua!”

L’entraîneur de Miami, Mike McDaniel, a déclaré que Tagovailoa l’avait appelé lorsqu’il était tombé.

“Je pouvais dire que ce n’était pas le même gars que j’avais l’habitude de voir”, a déclaré McDaniel. “C’était un moment effrayant. Il a été évalué pour une commotion cérébrale. Il est dans le protocole de commotion cérébrale, mais il est renvoyé.

“C’est un moment émouvant. Cela ne fait pas partie de l’accord que vous signez. Ses coéquipiers et moi-même étions très inquiets, mais il a été examiné et ce n’est rien de plus grave qu’une commotion cérébrale.”

La santé et la sécurité des joueurs sont au cœur de la mission du syndicat. Notre souci ce soir est pour Tua et nous espérons un rétablissement complet et rapide. Notre enquête sur la violation potentielle du protocole est en cours. —@NFLPA

Teddy Bridgewater, qui a remplacé Tagovailoa blessé, a déclaré que la ligne de touche de Miami s’était tue lorsque le QB partant était sur le gazon.

“Silence complet”, a déclaré Bridgewater. “C’est l’un de nous. En fin de compte, ce n’est qu’un match de football. À ce moment-là, vous avez vu ce que nous ressentons pour Tua. C’est notre capitaine. C’est notre chef. C’était formidable de voir les médecins gérer la situation. “

La réaction est venue rapidement de partout dans la NFL. Le QB de Kansas City Patrick Mahomes et le QB des Broncos Russell Wilson ont rapidement tweeté avec inquiétude pour le bien-être de Tagovailoa.

“Je prie pour toi Tua”, a écrit Wilson.

Retour controversé contre Buffalo

Tagovailoa, 24 ans, souffrait d’un mal de dos et a été répertorié comme douteux pendant la majeure partie de la semaine avant le match.

Tagovailoa a brièvement quitté la victoire 21-19 de dimanche contre les Bills de Buffalo après avoir semblé désorienté par ce que l’équipe avait initialement déclaré être une blessure à la tête après avoir été durement touché par le secondeur des Bills Matt Milano à la fin de la première mi-temps. Il n’a raté que trois clichés et est revenu après la mi-temps, une décision qui a incité la NFL et la National Football League Players Association à examiner conjointement ce qui a motivé la décision de lui permettre de revenir au jeu.

L’équipe et Tagovailoa ont déclaré qu’après le match de dimanche, le quart-arrière s’était blessé au dos, ce qui avait causé son trébuchement et sa chute maladroits après avoir été projeté sur le gazon au deuxième quart. L’équipe a déclaré lundi que Tagovailoa n’était pas dans le protocole de commotion cérébrale.

Il a dit qu’il avait «hyper-étendu» son dos après s’être fait coincer les jambes sous quelqu’un lors d’un coup de quart.

McDaniel a déclaré jeudi qu’il ne pensait pas qu’une blessure de la semaine dernière l’ait fait chuter de la même manière cette semaine.

Après la blessure de Tagovailoa jeudi, la NFLPA a tweeté: “La santé et la sécurité des joueurs sont au cœur de la mission du syndicat. Notre préoccupation ce soir concerne Tua et nous espérons un rétablissement complet et rapide. Notre enquête sur la violation potentielle du protocole est en cours.”

Le vice-président exécutif de la NFL, Jeff Miller, a déclaré que l’examen prend généralement une semaine ou deux.

“Tout indique de notre point de vue que c’était le cas”, a déclaré Miller à propos de l’équipe et de ses médecins après le protocole sur les commotions cérébrales dimanche. “Je sais que le joueur, l’entraîneur et d’autres en ont parlé. Et nous sommes engagés dans cet examen maintenant. Nous reviendrons donc avec une réponse formelle à cette question, quelque chose dans lequel nous voulons nous engager.”

Certains ont critiqué la décision de jouer Tagovailoa si peu de temps après ses blessures lors du match de dimanche.

Shannon Sharpe, membre du Temple de la renommée, a tweeté: “C’est une blessure grave. Tua n’aurait pas dû être là-bas avec le changement de dimanche jeudi. Parfois, les joueurs ont besoin de se protéger d’eux-mêmes. Les dauphins ont échoué Tua.”

L’essentiel concernant Tua est que la VIE est plus grande que le football. Les équipes doivent toujours faire passer la personne avant le joueur. La santé avant l’avantage concurrentiel.

Mettre Tua sur le marché n’est pas seulement un problème de sécurité des joueurs. C’est une question de qualité de vie. —@RGIII

Avant de quitter le match de jeudi, Tagovailoa était à huit en 14 pour 100 verges et une interception. Bridgewater a lancé une passe de touché à Chase Edmonds avec 15 secondes à jouer dans la demie.

L’interception de Bridgewater par Vonn Bell – le deuxième choix de la sécurité de la nuit – avec trois minutes à jouer dans le match a préparé le dernier entraînement des Bengals.

Joe Burrow a lancé une passe de touché tardive de deux verges à Hayden Hurst pour sceller la victoire de Cincinnati.

Bridgewater a lancé une passe incomplète sur le dernier disque de Miami pour retourner le ballon dans les essais avec 57 secondes à jouer. Il a terminé 14 en 23 pour 193 verges, un touché et une interception en relève.

Evan McPherson a lancé deux buts sur le terrain au quatrième quart, dont un de 57 verges.

Burrow a été 20 en 31 pour 287 verges et deux touchés alors que les Bengals ont remporté leur deuxième match en cinq jours après avoir perdu le premier de la saison. Tee Higgins a capté sept passes pour 124 verges et un touché.

Tyreek Hill a rythmé les Dolphins avec 10 attrapés pour 160 verges.

Le jeu de Tagovailoa, qui a remporté un championnat national en Alabama, a été la clé des Dolphins 3-1. Il est entré dans le match deuxième de la NFL avec 925 verges par la passe.