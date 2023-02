Tagenarine Chanderpaul – fils de Shivnarine – marque une double tonne alors que les ouvreurs des Antilles partagent le record | Nouvelles du cricket

​​​​Tagenarine Chanderpaul – fils de la légende des Antilles Shivnarine – a marqué un double siècle de test contre le Zimbabwe alors que lui et le capitaine Kraigg Brathwaite partageaient une position d’ouverture du record national.

Chanderpaul a fait 207 pas sur 467 livraisons dans le total des Antilles de 447-6 déclaré à Bulawayo, marquant un premier cent lors de sa cinquième manche de test.

Le partenariat de 336 points du joueur de 26 ans avec Brathwaite (182) pour le premier guichet des Antilles a éclipsé les 298 que Gordon Greenidge et Desmond Haynes avaient mis contre l’Angleterre à St John’s en 1990.

Shivnarine Chanderpaul est la deuxième meilleure buteuse de tests des Antilles de tous les temps, derrière seulement Brian Lara, après avoir amassé 11 867 en 164 matchs entre 1994 et 2015.

Image:

Shivnarine Chanderpaul, le père de Tagenarine, est le deuxième meilleur buteur de tests des Antilles de tous les temps





Shivnarine était connu pour sa technique désagréable et jouait souvent des manches granuleuses plutôt que cape et épée, mais il a marqué ce qui est maintenant le sixième siècle de test le plus rapide de tous les temps.

Le gaucher a atteint son siècle à partir de seulement 69 livraisons contre l’Australie en Guyane en 2003 pour l’une des 30 tonnes de test qu’il a gérées, pour aller avec 66 demi-siècles supplémentaires.

Le fils de Shivnarine, Tagenarine, a commencé sa carrière de test avec un cinquante contre l’Australie à Perth en novembre 2022, suivi d’un score de 45 en deuxième manche, puis de totaux de 47 et 17 à Adélaïde.

Le double cent de Tagenarine contre le Zimbabwe comportait 16 quatre et trois six après que les Antilles aient remporté le tirage au sort et choisi de jouer au bâton lors du match d’ouverture d’une série de deux matchs.

La première centaine de tests de Tagenarine signifie qu’il n’en a plus besoin que de 30 de plus pour éclipser son père…